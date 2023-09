A Tradate bollette Tari “sospette”, possibili errori dovuti al cambio di gestione della contabilità

Tempo di bollette Tari a Tradate ma per qualcuno l’arrivo della tassa rifiuti è stato un brutto colpo. E’ il caso del nostro lettore Marco che ha visto la Tari più che raddoppiata, e di altri che hanno segnalato aumenti sospetti, non giustificati dall’incremento minimo annunciato dal Comune nel corso dell’ultimo consiglio comunale, praticamente nell’ordine dello 0,002 per cento.

Il motivo di errori e aumenti è legato al passaggio della contabilità delle bollette da Seprio Servizi, la società partecipata al 100% dal Comune che gestisce il servizio di raccolta rifiuti, agli uffici comunali.

«L’internalizzazione del sistema di calcolo, con il trasferimento del database da Seprio Servizi al Comune può aver causato causato alcuni errori, ma niente di allarmante – spiega il vicesindaco Franco Accordino – Ad oggi siano nell’ordine di una decina di persone che hanno effettivamente riscontrato calcoli errati e questo su circa 8.000 utenze direi che è un dato davvero minimo. La decisione ha l’obiettivo di rendere il sistema più efficiente, ma può sicuramente essersi verificato qualche errore in questa fase di passaggio di dati. Gli uffici comunali sono a disposizione per un controllo e l’eventuale ricalcolo della Tari».

La Tari 2023 a Tradate è sostanzialmente identica a quella dell’anno scorso, quindi i cittadini che riscontrassero aumenti ingiustificati o anomalie nei dati presenti in bolletta devono rivolgersi all’ufficio Tributi (e non più a Seprio Servizi) per una verifica.