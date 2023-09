A Tradate settembre inizia con la 36esima Mostra agricolo zootecnica

La tradizionale fiera agricola è in programma sabato 9 e domenica 10 settembre nelle vie attorno al campo sportivo comunale di via Roma

Asinelli, galli e conigli, formaggi e salumi ma anche spettacoli equestri, carrozze e macchine agricole, laboratori per bambini e una fattoria didattica. C’è questo e tanto altro nel programma della 36esima edizione della Mostra agricolo zootecnica di Tradate, in programma nel fine settimana nelle vie attorno al campo sportivo comunale di via Roma.

Appuntamento ormai storico della vita cittadina, l’evento è organizzato dall’Amministrazione comunale con il supporto del Consiglio regionale della Lombardia e in collaborazione con l’Associazione allevatori, gli imprenditori agricoli locali e le associazioni del territorio, in particolar modo la Pro loco di Tradate.

La manifestazione prende il via sabato 9 settembre alle 12, con l’apertura dello stand gastronomico. Alle 14,30 il ritrovo con calessi, carrozze e macchine agricole in piazza Mazzini (di fronte al palazzo comunale) dove alle 15 avrà inizio la sfilata verso la zona della fiera. Alle 15,30 il taglio del nastro.

Tra gli appuntamenti di sabato le lezioni di coniglicoltura (alle 17) e gli spettacoli equestri a partire dalle 20,30 con alta scuola in chiave moderna, volteggio e lavoro in libertà.

Domenica 10 settembre la mostra riapre alle 8,30 le lezioni di coniglicoltura pratica e i laboratori didattici per bambini (dalle 9,30), il “battesimo della sella” per i più piccoli e gli spettacoli equestri a partire dalle 10.

Alle 12 si pranza al banco gastronomico con piatti della tradizione lombarda e dalle 15 riprende il programma di spettacoli equestri e laboratori per bambini. Alle 19 la chiusura della mostra agricolo zootecnica.

Durante tutta la manifestazione si potranno visitare la fattoria didattica, l’esposizione di animali da cortile e avicoli ornamentali e il mercato delle eccellenze lombarde, macchinari, attrezzature e prodotti a km 0 e mostra di trattori d’epoca.