A Varese la storia del comandante “Gemisto”, simbolo della Resistenza criminalizzata

Sarà presentato domani, venerdì 15 settembre, a Varese il libro di Massimo Recchioni “Francesco Moranino, perché si colpì dalla parte sbagliata”, che approfondisce la storia del comandante partigiano “Gemisto”.

L’appuntamento è per le 18 nella sede di Un’altra storia, in via del Cairo 34.

Nel 1943, dopo 12 anni di prigionia, Francesco Moranino, nome di battaglia “Gemisto”, organizza ed è comandante delle formazioni garibaldine nel Biellese. Alla fine della guerra diventa segretario della Federazione comunista biellese e nel 1946 è eletto all’Assemblea Costituente. Poi è rieletto deputato ma viene coinvolto in un’inchiesta per l’omicidio di sette persone avvenuto nell’inverno 1944.

«I partigiani vennero giudicati senza le attenuanti concesse, salvo rare eccezioni ai fascisti – spiegano gli organizzatori dell’evento – Il saggio evidenzia come Moranino sia stato vittima della mancata epurazione e di come i liberatori vennero trasformati in reietti della società».

Sara Sinigaglia introdurrà l’autore del libro e dialogherà con lui. Seguirà un intervento di Claudio Castiglioni del Comitato provinciale Anpi di Varese. Coordina l’incontro Giuseppe Musolino.

A seguire Apericena antifascista.

Qui la locandina con i dettagli dell’evento