A Varese riparte Green School: per educare i cittadini più giovani allo sviluppo sostenibile

Villa Recalcati, sede della Provincia a Varese, ha ospitato nel pomeriggio di oggi, giovedì 28 settembre, un incontro relativo al progetto Green School, nato nel 2009 da un’idea di Agenda 21 Laghi e CAST ONG ONLUS, che si occupa di educare i cittadini più giovani allo sviluppo sostenibile attraverso l’istruzione scolastica.

“Oggi riprendono le attività del progetto Green School che da molti anni sta coinvolgendo sempre più scuole – racconta Giuseppe Carcano, Ufficio Scolastico Provinciale di Varese – L’educazione ambientale è uno dei punti fondamentali dell’educazione civica nelle scuole, come anche la sostenibilità, tema centrale, che riguarda il futuro immediato e poter coinvolgere tanti bambini e ragazzi è fondamentale anche in chiave professionale futura”.

L’anno scorso sono stati 123 i plessi scolastici della provincia di Varese a partecipare all’iniziativa. Quest’anno Green School si pone l’obiettivo di raggiungere ancora più istituti, costituendo un patto territoriale tra i vari soggetti operanti nel settore per supportare il programma.

“Si tratta di un progetto molto interessante, che è partito da lontano – ha spiegato Michele Di Toro, Consigliere Provinciale e Comunale di Varese – Il portante è proprio il coinvolgimento delle scuole, al fine di rendere consapevoli i ragazzi di ciò che sarà il futuro, che dovrà essere sempre più verde ed ecologico. E’ un percorso che abbiamo cominciato e proseguiremo sia a livello Regionale che Nazionale, con una nostra presenza anche a Roma”.

Risparmio energetico, riduzione dei rifiuti, biodiversità, spreco alimentare, mobilità, sono questi i pilastri dei lavori proposti dagli istituti che partecipano al progetto, i quali ottengono un punteggio per ogni idea messa in pratica all’interno della scuola: “Dal 2009 portiamo avanti il progetto Green School, nato con Agenda 21 Laghi e l’Università dell’Insubria, per poi allargarsi dopo qualche anno con l’adesione della Provincia a tutto il territorio provinciale – afferma Paola Sacchiero, responsabile Educazione alla Sostenibilità del CAST di Laveno – L’idea è quella di fare in modo che le scuole riescano a realizzare qualcosa di pratico che contribuisca alla mitigazione dei cambiamenti climatici e misurare l’impatto delle azioni. Alla fine dell’anno vengono valutati i lavori che sono stati eseguiti, sia in termini di risultati, che di didattica e le scuole ottengono una certificazione”.

Tra i relatori anche Philip Costeloe, Coordinatore EMAS del Joint Research Centre di Ispra: “Siamo orgogliosi di partecipare a Green School, perché per noi l’educazione è importante e le nuove generazioni devono avere una conoscenza approfondita di ciò che succede oggi nel mondo avendo anche un’importazione scientifica. Noi quest’anno rafforzeremo il nostro programma attraverso dei seminari di divulgazione scientifica aperte ad insegnanti e studenti della scuola secondaria, in lingua italiana e non solo. Così facendo diamo loro un’infarinatura scientifica, ma passiamo anche sul territorio le nostre esperienze di ricerca”.