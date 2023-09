A Varese una nuova edizione di “Oktoberfoto”

Dal 30 settembre al 31 ottobre torna con la quindicesima edizione “Oktoberfoto” la manifestazione fotografica internazionale, organizzata dal Foto Club Varese APS, che mette la Città al centro della fotografia.

In collaborazione con Acli Arte e Spettacolo Varese, con il Partenariato del Comune di Varese, i Patrocini della Provincia di Varese, di Università dell’Insubria, di Unione Italiana Fotoamatori. Ventidue sono le Associazioni Fotografiche che partecipano con mostre fotografiche esposte a Varese nella sala Acli di Via Speri della Chiesa Jemoli e con proiezioni di audiovisivi nella sala Comunale Montanari di Via dei Bersaglieri 1. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

L’inaugurazione è per sabato 30 settembre 2023, alle ore 16,00 (Sala espositiva ACLI via Speri della Chiesa Jemoli 9, Varese).

Il programma completo della manifestazione è scaricabile dal sito www.fotoclubvarese.it. Per ogni informazione scrivere a info@fotoclubvarese.it.