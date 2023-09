A Vedano Olona giochi senza frontiere e una ball run per un weekend a tutto sport

Tutto è pronto a Vedano Olona per la tradizionale Festa dello Sport, in programma sabato 16 settembre al Centro sportivo Mario Porta, in via Bixio.

L’appuntamento è organizzato dall’Amministrazione comunale insieme alle associazioni sportive e con il supporto dell’associazione Insieme per la Scuola di Vedano e degli educatori dell’oratorio.

La manifestazione, che prenderà il via alle 13.30 con l’iscrizione dei partecipanti, avrà come filo conduttore il tema dei Giochi senza Frontiere.

Nell’ambito della Festa dello Sport è prevista alle 16,30 la cerimonia di inaugurazione della piazza Mara e Gianni Corsolini, iniziativa che fa parte del progetto di toponomastica Le Vie in Rosa avviato la scorsa primavera con l’intitolazione di vie e spazi di Vedano Olona a importanti figure femminili.

Durante la giornata della festa sarà aperto un banco gastronomico e saranno presenti gli stand delle associazioni.

Domenica 17 settembre un’altra bella iniziativa all’insegna dello sport, con la Ball run “Fieri del basket”, una camminata-corsa di 3050 metri (1000 volte l’altezza del canestro) con una particolarità. Ogni partecipante all’atto dell’iscrizione riceve infatti un suo pallone con cui dovrà palleggiare per tutto il percorso. Lungo il circuito ci saranno anche aree attrezzate con canestri per fare qualche tiro. L’iniziativa non è una gara, non vince nessuno e vincono tutti, ed è proprio questo lo spirito della Ball run.

Iscrizioni sul posto il 17 settembre, costo dell’iscrizione 10 euro con agevolazioni per coppie e quintetti. Si parte alle 10,30 dal centro sportivo Mario Porta.

Gli organizzatori – Ceves Vedano Olona, Il basket siamo noi e Liba, in collaborazione con il Comune – invitano i partecipanti ad indossare la maglia della propria squadra o comunque una maglia che illustri la fierezza del basket.