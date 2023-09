A Venegono Inferiore due murales di Sea Creative ispirati dai ragazzi di elementari e medie

Sono stati inaugurati questa mattina a Venegono Inferiore due grandi murales firmati dall’artista Fabrizio Sarti, in arte Sea Creative, che colorano le facciate delle scuole elementari e medie di via Fermi.

Le due opere sono il frutto di un progetto iniziato nello scorso anno scolastico che ha coinvolto gli alunni e l’artista in un percorso alla ricerca del significato e dell’importanza della scuola. Sono stati i ragazzi con i loro disegni e i loro messaggi ad ispirare Sea Creative, che dopo aver scelto alcuni tra i disegni più significativi li ha rielaborati per creare i murales, alti entrambi una decina di metri.

«Il lavoro dei ragazzi è stato davvero interessante e mi ha offerto tanti spunti di riflessione – ha detto Sea Creative presente all’incontro inaugurale con l’amministrazione comunale e gli alunni – Per il murale sulla facciata della scuola elementare il messaggio che ho scelto è che la scuola “fa volare” le idee, i pensieri, il futuro e quindi ho scelto come tema il libro da cui spunta una piantina e gli aeroplanini di carta. Libri e aeroplanini che tornano nel secondo murale come segno di continuità e passaggio dalle elementari alle medie, ma qui ho messo il concetto di “equilibrio”, perché per i ragazzini delle medie è importante trovare l’equilibrio tra scuola, amicizie e tempo libero».

L’intervento sulle scuole è stato finanziato nell’ambito del bando lanciato dal Distretto del commercio Alto Olona, a cui aderisce il Comune di Venegono Inferiore: «L’idea è quella di rendere più attrattivo il nostro paese anche attraverso l’arte – hanno spiegato il sindaco Mattia Premazzi e Lisa Filiguri, consigliere delegato al Commercio – Per ora abbiamo reso più belle le scuole, ma a breve vogliamo allargare il progetto all’intero paese per renderlo più colorato e caratteristico con opere come questa, piacevoli e interessanti, che abbiano un filo conduttore».

«La cosa più bella di questo lavoro è che non è stato solo un lavoro – aggiunge Sea Creative – E’ stato piuttosto un percorso fatto con i ragazzi che sono stati coinvolti nell’elaborazione dei temi e hanno anche potuto assistere alla realizzazione. Un’esperienza interessante che ha arricchito me e loro».

Il progetto, realizzato in collaborazione con il corpo docente, è stato coordinato per le medie dalla professoressa Adriana Canzani e per le elementari dall’insegnante Amanda Flisi.