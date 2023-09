Abbandonano rifiuti nei boschi di Vedano Olona: la polizia locale li individua e li sanziona

Nove mesi di indagini e appostamenti che hanno permesso di smascherare gli autori dell’abbandono di rifiuti. La polizia locale di Vedano Olona è riuscita a risalire ai responsabili dell’abbandono illegale di detriti e rifiuti in diverse parti del territorio comunale.

Galleria fotografica Rifiuti abbandonati nel comune di Vedano Olona 4 di 8

Dallo scorso gennaio, il comandante Nadia Ghiringhelli e i suoi agenti hanno analizzato la spazzatura recuperata sul territorio e sono risaliti agli autori degli abbandoni. Parte dell’attività ha riguardato anche i rifiuti non correttamente conferiti a Coinger, quindi l’inosservanza del regolamento per il tipo di materiali o i contenitori non appropriati.

Gli agenti si sono concentrati soprattutto su rifiuti di natura edile da parte di un’impresa che ha violato il testo unico Ambiente. La Polizia Locale di Vedano Olona ha collaborato con le forze di polizia di regioni e province confinanti. L’indagine, avviata nel novembre scorso dopo un abbandono accertato in area boschiva, si è conclusa nello scorso mese di aprile con sanzioni a carico dei responsabili (6500 euro allo Stato e 500 per il ripristino dei luoghi).

Le località interessate dalle operazioni di Polizia Locale sono state diverse e riguardano un po’ tutto il territorio comunale, da via Mazzini a Via Adua, Via Primo Maggio, Via Tina Anselmi e Via Careno, così le aree boschive attigue al centro abitato (in primis quella della località Fontanelle). Molto diversi e di varia natura il tipo di rifiuti e materiali rinvenuti dalla polizia locale: polistirolo, pattume, imballi, rifiuti domestici, terriccio, vasi, vetro, legno, truciolato, materie plastiche e rifiuti indifferenziati in genere.