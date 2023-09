Abbandonano uno scatolone con sei gatti sulla superstrada a Lonate Pozzolo, il gattile: “La fiera dell’orrore”

Roberta è un’amica del Cat Village Onlus di Lonate Pozzolo. Ci ha contatto per raccontare una brutta storia di abbandono e lanciare un appello importante. Ecco la storia pubblicata sulla pagina social del gattile.

“Come tutti i gattili siamo pieni e oberati, d’altra parte registriamo una mentalità che fatica a cedere, quella della mancata sterilizzazione e degli abbandoni. Solo nelle ultime settimane sono stati tre gli episodi di abbandoni, l’ultimo domenica: uno scatolone con sei gatti lasciato sulla rotonda della superstrada.

Abbiamo fatto un post, un appello per chi avesse visto qualcosa. Vorremmo ricordare che abbandonare è reato. Vorremmo ricordare che sterilizzare è fondamentale per prevenire abbandoni, malattie (e fughe). Vorremmo ricordare che adottare è un atto d’amore da cui si riceve tantissimo”.

Ecco il post:

“Cari Amici,

anche questa settimana ne abbiamo viste di ogni, non abbiamo più parole. Il culmine si è toccato ieri mattina, alle ore 12.15.

Dei ciclisti attraversano la rotonda della superstrada di Malpensa, all’altezza di Lonate Pozzolo dove c’è Peppe Arance, quando notano uno scatolone, forato e sigillato con scotch (sul ciglio della strada signori!). I ciclisti quindi si fermano e richiamano l’attenzione di una famiglia che passa in auto. Questa famiglia ci porta il “pacco”, perché così è stato trattato da chi lo ha abbandonato”.

“Volete sapere il contenuto? 6 gatti: 2 gatte adulte, mal tenute, una delle quali aveva appena partorito 4 piccoli.

Questa è la fiera dell’orrore signori, noi vogliamo essere volontari ed arrivare dove le istituzioni non riescono. Qui stiamo finendo a fare da paracadute agli incivili. Prima non sterilizzi, poi abbandoni. E abbandoni nel peggiore dei modi. Senza nemmeno il coraggio di farti vedere. Quindi chiediamo aiuto per: creare cultura e sensibilizzazione verso il rispetto degli animali, la sterilizzazione, il non abbandono. Se qualcuno avesse assistito all’abbandono dello scatolone lo invitiamo a contattarci su Messenger o in DM o come preferisce, anche in anonimo. Trovare casa ai nostri cerca famiglia, in modo da poter aiutare più mici! Condividi foto, video, venite a trovarci nei weekend…

Noi ovviamente continueremo a mettercela tutta ma -abbiate pazienza- oggi siamo schifati e stanchi. Ringraziamo i ciclisti e le persone coinvolte in questo episodio che hanno coadiuvato l’ingresso di queste 6 anime”.