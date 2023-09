“Accendi D’Oro Accendi la Speranza”, le iniziative nel Varesotto del Ponte del Sorriso

La settimana mondiale dedicata alla sensibilizzazione sulle problematiche legate al cancro infantile, “Accendi D’Oro Accendi la Speranza” sta per concludersi. In tutti questi giorni Il Ponte del Sorriso ha illuminato d’oro tutti i reparti pediatrici di Varese, Cittiglio, Tradate, Busto e la Casa del Sorriso, che, dal 2016, ospita le famiglie lontane dei bambini che hanno bisogno di cure all’Ospedale Del Ponte.

Bambini ricoverati e genitori sono stati coinvolti nei laboratori creativi per realizzare le decorazioni dorate. A tutti, personale sanitario compreso, è stato applicato il tatuaggio nastrino dorato, simbolo dell’iniziativa alla quale Il Ponte del Sorriso aderisce ogni anno.

Settembre è il mese scelto da Childhood Cancer International – CCI, la più estesa rete mondiale di genitori, riuniti in centinaia di associazioni, presenti in 5 continenti. FIAGOP è tra i suoi soci fondatori e collabora a tutte le iniziative internazionali di sensibilizzazione per difendere e garantire il diritto alle cure e alla buona qualità di vita per tutti i bambini e gli adolescenti malati, promuovere misure a sostegno dell’intero nucleo famigliare, e sostenere la ricerca.

Il cancro infantile è per fortuna una malattia rara ma ogni anno nel mondo più di 400.000 bambini e adolescenti di età inferiore ai 20 anni ricevono una diagnosi di tumore maligno, una patologia molto complessa che si può manifestare in oltre sessanta differenti forme, e sottotipi. Ogni tre minuti nel mondo un bambino muore a causa della malattia. Nonostante gli straordinari progressi compiuti dalla ricerca clinica negli ultimi decenni. le probabilità di sopravvivenza dipendono dal Paese in cui ci si ammala, raggiungendo l’80% nei Paesi ad alto reddito, ma sfiorando drammaticamente il 20% nei Paesi a medio e basso reddito, dove la diagnosi è spesso tardiva ed il trattamento non accessibile o non disponibile.

In Italia sono circa 2400 le diagnosi attese in un anno: contraggono tumori e leucemie 1500 bambini e 900 adolescenti (Fonte AIEOP), con percentuali di guarigione di circa l’80% complessivamente e che sfiorano oltre il 90% per alcuni specifici tumori, ma serve più ricerca, verso cure su misura per bambini e adolescenti e con ridotti effetti collaterali.

Con Accendi D’oro Accendi la Speranza, quest’anno, FIAGOP dedicherà l’illuminazione ad una grande conquista di civiltà: la legge per il diritto all’oblio, in dirittura d’arrivo con l’imminente passaggio al Senato dopo la recente approvazione all’unanimità a Montecitorio. Garantirà agli oltre 45mila ex pazienti oncologici pediatrici, che alla loro guarigione clinica corrisponda la possibilità di esercitare i propri diritti in condizioni di uguaglianza rispetto al resto della popolazione, con riferimento all’accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi, nonché alle procedure di adozione di minori e all’accesso al lavoro. Diverse organizzazioni del volontariato oncologico hanno fortemente voluto questa legge, e FIAGOP ha avuto modo di esprimersi sugli aspetti relativi agli ex pazienti pediatrici.