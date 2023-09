Accoglienza migranti, il Piano di Zona dell’Alto Varesotto si muove in anticipo

Nella provincia di Varese, i richiedenti asilo hanno finora trovato sistemazione, ma i dati parlano chiaro e il numero di arrivi è in aumento.

Questo il motivo per cui lo scorso mercoledì 6 settembre la Prefettura di Varese ha convocato una riunione, alla presenza di istituzioni e associazioni di categoria, per fare il punto sulla delicata situazione. L’obiettivo dell’incontro era confrontarsi e lavorare insieme per comprendere cosa riserverà il futuro, cercando di anticipare in modo coordinato ed efficace la gestione di questi flussi migratori.

Il modello, come emerso durante l’incontro, potrebbe essere anche questa volta quello dell’accoglienza diffusa, ovvero piccoli gruppi in tanti Comuni. «L’idea è quella di evitare la concentrazione in grandi centri. Piuttosto, la proposta è quella di farli soggiornare per 48 ore per poi distribuirli sul territorio – spiega Pinuccia Mandelli, sindaco di Cunardo e presidente del Piano di Zona dell’Alto Varesotto -. La richiesta pervenuta dal Prefetto, affrontata con sensibilità e concretezza, è stata quella di individuare appartamenti sfitti, strutture pubbliche o private, o edifici parrocchiali, dove a piccoli gruppi, queste persone possano essere collocate, creando così un ambiente quasi famigliare. Situazione che, ovviamente, la Prefettura si impegna a gestire, con l’aiuto di cooperative e realtà territoriali».

Il punto, secondo Mandelli, è che se si riuscisse, in anticipo, ad individuare questi spazi si potrebbe anche promuovere e pensare preventivamente a un’attenzione maggiore per questi gruppi di persone. «Allora sì che potremmo fare un discorso vero e proprio di integrazione – continua Mandelli -. L’incontro di mercoledì in questo senso è stato cruciale, in quanto i vari gruppi e enti presenti hanno manifestato la loro disponibilità, ciascuno secondo le proprie competenze, a promuovere azioni coordinate, che vanno dall’insegnamento dell’italiano alla formazione professionale».

A breve, Mandelli, insieme al Tavolo di Rappresentanza del Piano di Zona, presenterà il tema anche all’assemblea dei 24 sindaci affinché si possa agire in largo anticipo per individuare questi spazi sul territorio dell’Alto Varesotto da mettere a disposizione della Prefettura. «Il Prefetto comprende bene le difficoltà dei comuni più piccoli e il fatto che le questioni abitative siano problematiche quotidiane. Tuttavia, l’accoglienza dei migranti non dovrebbe essere affrontata solo in caso di emergenza. Dobbiamo affrontarla in modo strutturato, non solo perché è lo Stato che lo chiede, ma perché è una tendenza, è la storia che sta portando i popoli a muoversi e quindi bisogna vedere se siamo davvero in grado di essere accoglienti» conclude Mandelli.

Il Piano di Zona è l’ente che racchiude ventiquattro Comuni dell’alto Varesotto, da Tronzano Lago Maggiore fino a Cremenaga, passando da Lavena Ponte Tresa a Valganna, e si occupa di stabilire e verificare le politiche socio-sanitarie di questa grande comunità del territorio.