Acqua, territorio e solidarietà: al via la 45esima edizione della Fiera di Varese

Taglio del nastro in grande stile per la 45esima edizione della Fiera di Varese, inaugurata questa sera alla Schiranna. Presenti tutte le autorità e i rappresentanti istituzionali ma anche tantissimi visitatori che prima di curiosare tra gli stand hanno voluto presenziare alla cerimonia, aperta dall’inno d’Italia.

Ad aprire i discorsi e le riflessioni su una manifestazione che ogni anno richiama migliaia di persone e tantissimi espositori, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. «Questa è sicuramente una delle fiere più longeve della nostra regione, il che testimonia l’apprezzamento del pubblico e degli operatori economici, ma è anche una fiera che sa proporre ogni anno delle novità. Quest’anno si parla di acqua e questo è un tema mai come in questo momento attuale, sia per il risanamento del lago di Varese sia per i problemi che ci sono stati nei mesi scorsi. Questo ci deve far riflettere sulla necessità di un migliore utilizzo dell’acqua ma anche sul fatto che per il territorio varesino l’acqua è storia e tradizione e fa parte del nostro territorio con i suoi laghi e fiumi».

A fare gli onori di casa il sindaco di Varese Davide Galimberti con l’assessore al Commercio Ivana Perusin: “Dopo il forum di Cernobbio la fiera varesina è l’appuntamento che apre un nuovo anno economico, scolastico, sportivo e quindi è un appuntamento particolarmente sentito dal territorio e dalle aziende che vengono qui a farsi conoscere. Un’occasione per esibire le peculiarità e le eccellenze del nostro territorio. Ma quest’anno oltre all’economia e all’acqua, c’è la forte attenzione al tema della solidarietà. Il connubio tra economia, impresa e solidarietà fa parte del tessuto sociale, economico e culturale della nostra provincia e questo è un elemento di vanto su come interpretare lo sviluppo».

A portare i saluti della Varese istituzionale il Prefetto Salvatore Pasquariello e il presidente della Provincia Marco Magrini, mentre il presidente della Camera di Commercio Mauro Vitiello ha detto che la grande parteccipazione all’edizione 2023 della Fiera è un segnale di come le imprese abbiano il grande bisogno di mettersi la crisi alle spalle: “Il nostro è sempre stato un territorio che non teme la fatica, i nostri imprenditori esportano in tutto il mondo e Varese ha dimostrato di essere una città attrattiva».

Infine Paolo Mazzucchelli presidente di Alfa, main sponsor della Fiera, ha spiegato la società ha scelto proprio la Fiera di Varese come luogo dove incontrare e dialogare con tanti cittadini «per parlare di acqua, dunque di ambiente ma anche di solidarietà e di sviluppo del territorio, tutti temi che fanno parte della realtà di Alfa».

Dopo i discorsi la benedizione del nuovo nuovo vicario episcopale per la zona di Varese don Franco Gallivanone e la poesia in dialetto della Famiglia Bosina che, come da tradizione, dà il via alla manifestazione.

La Fiera, che ospita circa 150 espositori su un’area di 6.000 metri quadrati, proseguirà fino al 17 settembre con ingresso gratuito, offrendo ai visitatori anche un ricco programma di incontri, spettacoli ed eventi, ma anche un’area benessere dove si potranno provare gratuitamente diverse discipline e tecniche. Ampio spazio, come sempre, al cibo con un’offerta di selezionati operatori dello street food.

