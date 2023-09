Addio a Giorgio Napolitano, il Presidente emerito aveva 98 anni

Si è spento questa sera a Roma Giorgio Napolitano. Il Presidente della Repubblica emerito, che era ricoverato in ospedale per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute, aveva 98 anni.

Nato a Napoli il 29 giugno 1925, Giorgio Napolitano era stato eletto Presidente della Repubblica il 10 maggio 2006 e, primo nella storia della Repubblica italiana, era stato rieletto per un secondo mandato il 20 aprile 2013 dopo che il tentativo di eleggere personalità come Romano Prodi, Stefano Rodotà e Franco Marini era fallito per un convulso gioco di franchi tiratori e veti incrociati.

Napolitano è stato il primo capo dello Stato a essere stato membro del Partito comunista italiano, ma anche il primo dirigente del Pci ad ottenere il visto per recarsi negli Stati Uniti nel 1978.

Nel marzo del 2011 Napolitano venne in visita a Varese, e definì la città «civilissima e leggiadra».