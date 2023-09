Addio a Piero Bellini, il signore della musica e dei grandi eventi con Luino nel cuore

Pettenati ai tempi di Bandiera gialla, poi la musica con la “emme” maiuscola sempre nel cuore, quella che faceva e fa muovere migliaia di persone che vivono al ritmo del rock: Piero Bellini era tutto questo, e se n’è andato sabato scorso con la “sue“ Luino e Lavena Ponte Tresa nel cuore.

Assieme al gemello Nando aveva fondato negli anni Sessanta a Vercelli il gruppo The Juniors: vengono contattati da Gianni Pettenati e diventano la band di accompagnamento negli spettacoli.

Negli anni successivi è l’impegno a costruire grandi eventi legati alla musica che ha fatto di Bellini un personaggio di primo piano negli ambienti concertistici italiani: faceva parte del gruppo che ha organizzato il primo concerto di Vasco Rossi a San Siro. È stato “route manager“ di molti artisti italiani Morandi, i Nomadi e fu il primo a brandizzare con la Milano da bere i cartelli pubblicitari della nota orchestra di liscio della Romagna e ha organizzato per diverse edizioni la parte artistica del 1 maggio a Roma. Negli anni ’80 Giro Maike, Donna Summer, Orietta Berti, Nomadi. Ma non solo musica, vedi la fiera del bestiame agricola di Cremona. Negli ultimi anni si era dedicato alle attività legate al territorio per poi ritirarsi nel Varesotto dove da anni organizzava grossi eventi come la Mipam, e la fiera di Laveno Mombello .. alcune dizioni di quella di Varese e di Arona, oltre ai grandi eventi degli ultimi 20 anni tra Luino e Lavena ponte Tresa.

Ma, nonostante i suoi trascorsi sul palco, amava stare dietro alle quinte.

I funerali avranno luogo al Santuario del “Varallino” a Galliate, mercoledì 27 settembre alle ore 14,30.