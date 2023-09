Addio a Renato Bianchi, l’imprenditore di Mornago che donò un milione di euro ai suoi dipendenti

Di Renato Bianchi, imprenditore illuminato di Mornago, si ricorderà, tra tutti, un gesto che fece notizia: a novembre del 2011 decise di fare sostanzioso regalo di Natale ai suoi dipendenti e divise un milione di euro tra i suoi 160 lavoratori impiegati nella CB Ferrari.

Ieri Renato Bianchi si è spento nella sua casa in Svizzera: avrebbe compiuto 87 anni il 28 settembre prossimo.

La sua storia si lega a quella della nostra provincia perché Renato Bianchi con Augusto Caravati, aveva fondato nel 1966, insieme a un terzo socio, Giuseppe Ferrari, la Cb Ferrari, azienda che produce macchine fresatrici di precisione per la produzione di pale per turbine con sede a Mornago e a Modena. A novembre del 2011 decise di vendere l’azienda a una holding cinese, la Jingcheng Holding Europe, ma prima di passare il testimone scelse di fare un dono alle persone che avevano lavorato al suo fianco donando una cifra sostanziosa a ciascuno. (qui la storia dell’azienda ). La decisione fu presa con la moglie Rosemarie Grossrieder, scomparsa nel 2016 (nella foto insieme al marito)

“Lascia quattro figlie, Flavia, Cristina, Romana e Giulia, e due amatissimi nipoti, Tamsir Eligio e Teodoro – ricorda Massimina, un’amica di famiglia – Il suo ricordo è però vivo non solo in loro, ma anche nelle tante e tante persone che l’hanno conosciuto e stimato.

Io, compagna di classe di Flavia, frequento la sua casa da oltre 45 anni e lo considero, senza ombra di dubbio, un papà per il tanto bene che ci siamo sempre voluti e che sempre ci vorremo.

Siamo davvero in tanti a piangere la sua scomparsa, ricordando con infinito affetto la sua genialità imprenditoriale e la sua incredibile umanità”.

Anche il sindaco di Mornago Davide Tamborini ricorda con stima l’imprenditore scomparso: “È stato davvero un grande uomo, e non solo per quello che ha costruito e ha lasciato: era generoso e sensibile. Le quattro figlie vivono ancora qui e troveremo il modo per ricordare la sua figura del loro papà e l’impronta lasciata a Mornago”