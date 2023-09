Adolescenti sul palco: a Gallarate uno spazio di espressione attraverso il teatro

Si sono conclusi i lavori del bando Giovani Smart, finanziato da Regione Lombardia, dedicato agli adolescenti del territorio. Le attività sono iniziate a settembre 2022, capofila del progetto In Scena è stata Fondazione Exodus, con partner il Comune di Gallarate – Assessorato al Welfare, l’istituto superiore Falcone di Gallarate, il Centro Culturale del Teatro delle Arti.

In un anno, grazie a educatori e professionisti del settore teatrale, sono stati contattati più di 150 tra ragazze e ragazzi, con laboratori a scuola, in orario curricolare, e percorsi pomeridiani anche estivi, completamente gratuiti, presso la Fondazione Exodus e al Teatro delle Arti.

«Obiettivi principali sono stati quelli di far conoscere l’arte teatrale ai giovani, contattare utenze fragili, favorire la socializzazione e la creazione di connessioni tra ragazze e ragazzi del territorio, attraverso la pedagogia teatrale, capace di far emergere creatività, emozioni, talenti» spiega Giulia Provasoli, referente del progetto.

Questo mercoledì, 27 settembre, le attività si sono concluse con una performance al Teatro delle Arti, un lavoro teatrale itinerante, metaforico, scritto a partire dalle improvvisazioni degli otto partecipanti all’ultima fase di laboratori, che ha ricevuto il plauso del pubblico presente: genitori e amici, ma anche formatori, insegnanti e spettatori esterni, curiosi e interessati al lavoro educativo teatrale, tra cui l’assessore al Welfare del Comune di Gallarate, Chiara Allai.

«Grazie al finanziamento ricevuto per queste attività, tanti giovani hanno avuto la possibilità di trovare uno spazio di espressione, dedicato interamente a loro, dove far emergere e rielaborare tematiche e vissuti importanti: Ci auguriamo che questo possa essere l’inizio di collaborazioni fertili e importanti per il nostro territorio».