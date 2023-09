Ai Giardini Estensi di Varese consegnata la Costituzione ai neodiciottenni

Questa mattina, alla presenza di autorità civili e militari, presso la tensostruttura dei giardini estensi, a ognuno dei neodiciottenni di Varese presenti è stata consegnata una copia della Costituzione Italiana, insieme alla tessera elettorale. L’incontro si è aperto con una versione Rock dell’Inno d’Italia, suonato dal Professore del Liceo Musicale Luca Pedroni.

“Sicuramente avrete approfondito qualche articolo della nostra Costituzione durante le lezioni di educazione civica – ha affermato il Prefetto di Varese Salvatore Rosario Pasquariello – La nostra Repubblica si fonda sul lavoro e il fatto che tutti debbano e possano lavorare serve a ognuno di noi per avere la propria dignità riconosciuta. Se lavoriamo siamo liberi dal bisogno, ma dobbiamo pensare non solo al saper fare, alle capacità, ma anche al “sapere essere”, avere competenze trasversali, umane, che è ciò che distingue le persone”.

“La nostra Costituzione dovrebbe essere letta quotidianamente, davanti a situazioni particolari, ma con gli occhi di oggi, soprattutto i primi articoli – è poi intervenuto il Sindaco di Varese Davide Galimberti – Il certificato elettorale, poi, responsabilizza tutti voi. E’ un invito a fare scelte diverse, secondo il proprio desiderio. Tra pochi mesi ci saranno le elezioni europee: sarà l’occasione per voi di compiere le vostre scelte e dare piena vita alla democrazia e ai diritti civili. E’ anche importante che in questo importante giorno di consegna insieme ai nostri neodiciottenni ci siano anche genitori e famiglie, un momento di accompagnamento per questo passaggio importante, decisivo per l’intera comunità”.

Presenti all’evento anche l’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio, la consigliera Francesca Strazzi, Katia Visconti, docente Università Insubria, Stefano Sguazzini, responsabile selezione personale Italia della divisione Elicotteri di Leonardo e Giorgio Curaggi, presidente AVIS Varese.