Al bar con la coca sotto vuoto, arrivano i carabinieri e scattano le manette a Lavena Ponte Tresa

Avevano un etto di cocaina appresso e sono stati fermati dai carabinieri. È successo a Lavena Ponte Tresa nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti in area di confine con la Svizzera, dove i carabinieri dipendenti dalla Compagnia di Luino hanno arrestato tra la sera del 14 e la notte del 15 settembre una coppia di giovani italiani, provenienti da Rho.

I due giunti verso il Confine con un’autovettura risultata poi soggetta ad un fermo amministrativo, e si erano fermati presso un bar di Lavena Ponte Tresa.

A seguito di un controllo originato da un’attività informativa, corroborata da atteggiamenti sospetti, i due sono stati controllati e successivamente perquisiti, rinvenendo poco più di un etto di cocaina confezionata sottovuoto e pronta per essere smerciata. Per la notte gli arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della Compagnia di Luino in attesa di rito “direttissimo”.

L’arresto è stato convalidato e il giudice ha applicato la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Varese per lui, classe 1989 residente a Rho (difeso dall’avvocato Bartolomeo Catalano) e nessun provvedimento per la compagna, di due anni più anziana.

Prossima udienza per discutere il rito abbreviato il 27 ottobre.