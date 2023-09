Al Campo dei Fiori la gara di tiro e marcia di regolarità degli Alpini

Domenica 8 ottobre il Gruppo Alpini di Varese organizzerà la 35° edizione della gara di Tiro e Marcia di Regolarità per pattuglie, manifestazione inserita nelle prove valide per l’assegnazione del “Trofeo Presidente Nazionale A.N.A.”.

La gara unisce due specialità che tutti quelli che hanno prestato il servizio militare nel Corpo degli Alpini ricordano bene:

- Tiro al poligono, in questo caso carabina e pistola ad aria compressa da 10m

- Marcia di regolarità in montagna a pattuglie, in questo caso pattuglie composte ciascuna da 3 alpini, che normalmente si svolge all’interno del Parco del Campo dei Fiori, su un percorso tenuto rigorosamente segreto fino al momento della partenza.



Le iscrizioni accompagnate dalla quota di € 25,00 per pattuglia si riceveranno presso la Segreteria del Gruppo Alpini di Varese, in Via degli Alpini 1 – Varese il mercoledì dalle 21.00 oppure via e-mail all’indirizzo varese.varese@ ana.it, entro le ore 21.00 di Venerdì 6 Ottobre 2023. Il sorteggio per stabilire l’ordine di partenza verrà effettuato lo stesso giorno nella medesima Sede alle ore 21.30.

