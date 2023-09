Al “chiostrino” di Gallarate si racconta L’incidente di Malpensa

Venerdì sera, 22 settembre, il “chiostrino” di via Borgo Antico – la sede della Società Gallaratese di Studi Patri – ospita la presentazione di “L’incidente di Malpensa”. È il nuovo romanzo giallo del duo formato da Stefano Bandera e Adelfo Forni, ambientato nella Gallarate del 1917, in piena Grande Guerra.

L’appuntamento è alle 20.45, guida la presentazione Angelo Bruno Protasoni.

La presentazione alla Studi Patri non è casuale: il romanzo – dietro la storia avventurosa – cela anche una grande attenzione alla storia della città, all’aspetto del borgo, ad una serie di personaggi storici realmente esistiti, dal pasticcere Furlandoni all’aviatore Giacometto Macchi, passando per il sindaco di allora, Olinto Pasta. E l’apparato di immagini propone una serie di scatti molto interessanti (e in gran parte inediti) dall’archivio del fotografo Giovara e da due archivi privati.

Al di fuori di questo appuntamento, il mese di settembre alla Studi Patri è dedicato al tema dell’archeologia, con un ulteriore appuntamento previsto nelle prossime settimane.