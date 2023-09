Al Gagarin di Busto si parla di violenza ostetrica e ginecologica con FemVa

Si intitola “Anche a te?” l’incontro che vede come ospite Francesca Salviato, avvocato esperta in diritto di famiglia. Appuntamento per sabato 30 settembre

Una nuova iniziativa di FemVa, il gruppo femminista di Varese che continua il suo impegno non solo in città ma in tutta la provincia.

In occasione della Giornata internazionale per l’aborto libero, sicuro e gratuito infatti, hanno deciso di organizzare un incontro per parlare dello stato attuale delle cose in Italia rispetto al tema. L’appuntamento è al Circolo Gagarin di Busto Arsizio per sabato sera, alle 19, dove l’aperitivo diventerà un momento di confronto, informazione, riflessione.

Si intitola “Anche a te?” l’incontro che ha come tema quello della violenza ostetrica e ginecologica. Un modo per sapere di che cosa si tratta e per conoscere diritti e gli strumenti per reagire.

Presente Francesca Salviato, avvocato esperta in diritto di famiglia e delle persone e di violenza ostetrica e ginecologica, autrice del podcast Parto Male ed esperta del team >ancheame: un movimento e una proposta di legge contro la violenza ostetrica e ginecologica.

La serata proseguirà alle 21 con il live di Zanira (foto sopra).

L’ingresso è gratuito ma riservato ai soci Arci (il costo di tesseramento è 10 euro).