Al liceo coreutico di Busto Arsizio un progetto Erasmus di collaborazione tra Italia e India

Importante momento di incontro e di scambio culturale domani, giovedì 7 settembre, al Liceo coreutico Candiani Bausch di Busto Arsizio, che a partire dalle 9,30 ospiterà l’evento formativo di cooperazione Italia-India progetto Erasmus K2 Edureform.

Si tratta di un meeting internazionale che vede una partnership con alcune università indiane ed europee nell’ambito del progetto Erasmus finanziato dalla Commissione europea e finalizzato a consolidare e rafforzare il ruolo del pensiero critico, analitico e creativo nell’ambiente educativo.

Il convegno vuole dare visibilità ai risultati del progetto e, al tempo stesso, creare una piattaforma per ispirare nuove iniziative tra Italia e India nel campo dell’istruzione.

Gli eventi coinvolgeranno i dirigenti di istituzioni universitarie ed educative indiane, ed esperti europei che operano a livello ministeriale o in enti come lo Ied-Istituto europeo di design, l’università Iulm, l’Università per stranieri di Perugia, le università di Amburgo e della Lettonia e la Jamk University.

Al convegno che proseguirà per tutta la giornata nell’aula magna del liceo coreutico parteciperà anche Ajungla Jamir, console generale dell’India a Milano. A fare gli onori di casa la dirigente del liceo Maria Silanos e il provveditore agli studi Giuseppe Carcano.