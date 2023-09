Al liceo Manzoni tre serate di dialogo tra genitori, insegnanti ed esperti

Il liceo delle Scienze Umane “Manzoni” di Varese, con il patrocinio del Comune di Varese e in collaborazione con il Glp – Gruppo di lavoro provinciale per la salute mentale e l’Ufficio scolastico territoriale, si fa promotore nel mese di ottobre di tre serate dedicate all’educazione, ognuna delle quali organizzata come tavola rotonda interattiva tra esperti, genitori e insegnanti chiamati a partecipare ad un dialogo e un confronto intorno a temi di particolare attualità come educazione digitale,

Si inizia venerdì 6 ottobre con “Adolescenti cittadini del web“. L’appuntamento è alle ore 20.30 presso l’Aula Magna dei Licei Manzoni in via Guido Morselli 10 a Varese. La tavola rotonda affronterà il tema dell’educazione digitale come imprescindibile nel percorso formativo e nella preparazione alla cittadinanza attiva, per una consapevolezza del digitale come nuovo alfabeto e delle opportunità e rischi presenti nella Rete.

A rispondere alle domande e dialogare con genitori e insegnanti saranno presenti: Francesco Maieron, dirigente scolastico Liceo Manzoni di Varese, Luisa Neri, docente di scienze umane e referente per il cyberbullismo e bullismo Licei Manzoni di Varese, media educator Pietro Forno, magistrato, procuratore aggiunto di Milano in quiescenza Marco Luciani, commissario capo unità investigazioni e prevenzione, Daniela Cosco, psicologa, pedagogista, mediatrice familiare.

Per partecipare è disponibile un modulo on line per iscriversi, con la possibilità di inviare domande o segnalare temi di interesse che si vorrebbe affrontare, disponibile nella home page del sito del Liceo Manzoni www.liceimanzoni.edu.it.

La partecipazione è gratuita aperta a tutti: genitori, docenti, educatori e a tutta la cittadinanza.

Si prosegue mercoledì 11 ottobre con “La fragilità degli adolescenti”, e si conclude venerdì 20 ottobre con “Pilastri della salute: alimentazione e sani stili di vita“.