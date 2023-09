Al Miv di Varese torna la stagione con la Royal Opera House

Torna la stagione dedicata all’opera al Miv-Multisala Impero di Varese che riparte il 20 settembre alle 20.15 con la Royal Opera House con L’Oro del Reno, in diretta da Londra. Uno spettacolo, che vanta alcune delle più grandi musiche d’opera mai scritte, è messo in scena dal leggendario regista Barrie Kosky e diretto da Antonio Pappano nel suo ultimo anno come direttore musicale della Royal Opera.

Con al centro la figura di Erda – la Madre Terra -, l’opera racconta una storia di mito, sogno e memoria. Come pietra miliare del repertorio operistico, il suo ritorno al Covent Garden è molto atteso: una delizia sia per gli esperti frequentatori dell’opera che per quelli alle prime armi. L’opera è interpretata da un cast eccezionale che comprende Christopher Maltman (nel ruolo di Wotan) e Christopher Purves (Alberich). La produzione è il frutto di una collaborazione unica, che si avvale delle competenze di Kosky e Pappano per dare nuova vita a un capolavoro classico. Il cast creativo comprende la costumista di fama internazionale Victoria Behr, il celebre scenografo Rufus Didwiszus e il pluripremiato lighting designer Alessandro Carletti, il cui lavoro alla Royal Opera House comprende Guillaume Tell, per il quale ha vinto il Knight of Illumination Award nel 2015, e il più recente Cavalleria rusticana/Pagliacci con cui ha ottenuto l’Olivier Award.

Di seguito il calendario della stagione al Miv-Multisala Impero Varese

PROGRAMMA STAGIONE 2023/2024

The Royal Opera

L’ORO DEL RENO (NUOVA PRODUZIONE)

Mercoledì 20 settembre 2023, ore 20.15

Direttore d’orchestra: Antonio Pappano | Direzione teatrale: Barrie Kosky

Cast: Christopher Maltman, Christopher Purves, Marina Prudenskaya, Sean Panikkar, In Sung Sim, Soloman Howard, Kiandra Howarth, Wiebke Lehmkuhl, Kostas Smoriginas, Brenton Ryan, Rodrick Dixon, Katharina Konradi, Niamh O’Sullivan.

Antonio Pappano dirige l’audace nuova interpretazione di Barrie Kosky di Das Rheingold di Wagner con un cast eccezionale che comprende Christopher Maltman (Wotan) e Christopher Purves (Alberich)

The Royal Ballet

DON CHISCHIOTTE

Martedì 7 novembre 2023, ore 20:15

Cast: TBC

Coreografia: Carlos Acosta da Marius Petipa | Musica: Ludwig Minkus

Ricco di arguzia e di coreografie di grande effetto, questo energico balletto del XIX secolo è animato dalla vivace partitura di Ludwig Minkus ed è una splendida vetrina per il virtuosismo dei primi ballerini del Royal Ballet. Creata per il Royal Ballet una decina di anni fa, l’esuberante produzione di Carlos Acosta porta in scena la solarità e il fascino della Spagna, con i caratteristici disegni di Tim Hatley.

The Royal Ballet

LO SCHIACCIANOCI

Martedì 12 dicembre 2023, ore 20:15

Cast: TBC

Coreografia: Peter Wright da Lev Ivanov | Musica: Pyotr Il’yich Tchaikovsky

I disegni d’epoca di Julia Trevelyan Oman conferiscono un fascino festoso all’amata produzione del Royal Ballet di Peter Wright, mentre la magia delle fiabe si unisce a una danza spettacolare in questo indimenticabile balletto classico.

The Royal Ballet

MANON

Mercoledì 7 febbraio 2024, ore 20:15

Cast: TBC

Coreografia: Kenneth MacMillan | Musica: Jules Frédéric Massenet

L’appassionato balletto di Kenneth MacMillan racconta la storia di Manon, combattuta tra il desiderio di una vita di splendore e ricchezza e la devozione al suo vero amore Des Grieux. Questo adattamento del romanzo dell’Abbé Prévost incarna Kenneth MacMillan al suo meglio: la sua acuta intuizione della psicologia umana e la sua maestria nella coreografia narrativa trovano piena espressione negli appassionati duetti della coppia protagonista.

The Royal Opera

MADAMA BUTTERFLY

Martedì 26 marzo 2024, ore 20:15

Direttore d’orchestra: Kevin John Edusei | Regia: Moshe Leiser e Patrice Caurier

Cast: Asmik Grigorian, Joshua Guerrero, Lauri Vasar, Hongni Wu, Ya-Chung Huang, Jeremy White, Josef Jeongmeen Ahn, Veena Akama-Makia, Romanas Kudriašovas

Per tutta la bellezza e il romanticismo della musica, la Madama Butterfly di Puccini rimane una storia profondamente commovente e angosciante, fatalmente legata alle forze distruttive dell’imperialismo. La struggente e pittorica produzione di Moshe Leiser e Patrice Caurier vede protagonisti Asmik Grigorian nel ruolo di Cio-Cio-San e Joshua Guerrero nel ruolo di Pinkerton.

The Royal Ballet

IL LAGO DEI CIGNI

Mercoledì 24 aprile 2024, ore 20.15

Cast: TBC

Coreografia: Liam Scarlett da Marius Petipa e Lev Ivanov | Musica: Pyotr Il’yich Tchaikovsky

Coreografia aggiuntiva: Frederick Ashton

La sensazionale partitura di Tchaikovsky si combina con l’immaginazione evocativa del coreografo Liam Scarlett e del designer John Macfarlane per accentuare il pathos drammatico del balletto classico per eccellenza di Marius Petipa e Lev Ivanov. Il lago dei cigni rimane ancora oggi una delle opere più amate del genere.

The Royal Opera

CARMEN (NUOVA PRODUZIONE)

Mercoledì 1 maggio 2024, ore 19.45

Direttore d’orchestra: Antonello Manacorda | Regia: Damiano Michieletto

Cast: Aigul Akhmetshina, Piotr Beczala, Kostas Smoriginas, Blaise Malaba, Sarah Dufresne, Olga Kulchynska, Gabrielė Kupšytė, Pierre Doyen, Vincent Ordonneau, Grisha Martirosyan

La nuova e frizzante produzione di Damiano Michieletto evoca tutta la passione e il calore della partitura di Bizet, che comprende la sensuale Habanera di Carmen e l’emozionante canzone del Toreador. Antonello Manacorda ed Emmanuel Villaume dirigono un entusiasmante cast internazionale con Aigul Akhmetshina nel ruolo principale.

The Royal Opera

ANDREA CHÉNIER

Martedì 11 giugno 2024, ore 20.15

Direzione: Antonio Pappano| Regia: David McVicar

Cast: Jonas Kaufmann, Sondra Radvanovsky, Carlos Álvarez

Jonas Kaufmann è il protagonista della spettacolare messa in scena di David McVicar, sotto la bacchetta di Antonio Pappano, collaboratore di lunga data, che dirige l’epico dramma storico di Giordano sulla rivoluzione e l’amore proibito nella sua ultima produzione come direttore musicale della Royal Opera.