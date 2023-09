Al Motocross Malpensa finale di campionato prestige di motocross con Ryan O’Conner

Nuovo appuntamento sabato 30 settembre al Motocross Malpensa per lo showcase di Good Guys durante la finale del Campionato Italiano di Motocross Prestige. L’evento, a ingresso gratuito, vedrà sul palco Ryan O’Conner, che porterà tutta la sua energia e farà scatenare il pubblico a partire dalle 21:30.

L’artista, all’età di 9 anni, inizia a consolidare l’interesse per il mondo delle corse ereditato dal padre, partecipando già due anni dopo alle prime competizioni di motocross. Una passione nata ancor prima dell’inizio del suo percorso musicale, con cui si intreccerà sin dalla scrittura dei primi testi rap.

Dopo aver partecipato varie volte al Campionato Italiano, arrivando a vincere diversi Campionati Asi, la passione per il motocross contamina quella per la musica, in particolare con la pubblicazione del primo EP “250” e dell’ultimo, “Cuore Motore”. Il mondo delle corse rappresenta il filo rosso delle tracce e lo sfondo ideale su cui fondere stili e approcci differenti. Inoltre, il primo estratto di questo disco, “Holeshot”, è stato scelto da FXAction come sigla del campionato Prestige di motocross.

BIOGRAFIA:

Ryan O’Conner si approccia al rap all’età di 17 anni. Nel 2014, inizia il suo percorso musicale pubblicando “Italia Mixtape”, un progetto di 10 tracce, a cui seguono i singoli “Interstellar” e “Dornoland”. Solo un anno dopo uscirà “250 EP”, con le produzioni di Valerio Tucci e Undici, nonché la collaborazione nella title track con Rid3r. Sempre nel 2015, l’artista rilascia il singolo “D.D.F.” in collaborazione con Rhyme, a cui seguirà “HNDRX” prodotto da Davide Maze. Nel 2019 pubblica “Fortnite” (prod. Dome) che precede l’album “Prequel”. Nel 2021, Ryan pubblica un singolo in collaborazione con Posaman, “Sparo Piombo”, per poi iniziare il suo percorso da produttore e pubblicare i freestyle “Nuova Season 2”, “Cosa Guardi” e “Dettagli”. Il suo ultimo ep, uscito a luglio 2023, è intitolato “Cuore Motore” ed è stato presentato a Dorno durante la Sagra Del Gas, il raduno di motocross più importante d’Italia.