Al Nuovo di Varese la poetica di Buñuel: mostra, incontro e film

Venerdì 22 settembre al Cinema Teatro Nuovo di Varese (Viale dei Mille, 39) si svolgerà un evento dedicato alla Spagna e in particolare al celebre regista Luis Buñuel.

Dalle ore 19.30 inizierà un rinfresco con specialità e vini spagnoli, offerto dal comitato spagnolo del JRC di Ispra, in concomitanza con l’inaugurazione della mostra di dipinti “buñuEL”, a cura di José Joaquin Beeme: l’artista spagnolo, da molti anni residente ad Angera, ha reinterpretato in modo originale e innovativo le locandine di alcuni dei film più importanti di Buñuel.

Alle ore 20.45 le attività si sposteranno in sala, con il dialogo tra il critico cinematografico Alessandro Leone e lo stesso José Joaquin Beeme per parlare della filmografia e della poetica di Buñuel; al termine del dialogo, alle ore 21.30 sarà proiettato il film EL (1953, 82′), una produzione del periodo messicano del regista, recentemente restaurato dalla Cineteca di Bologna.

Il biglietto di ingresso sarà valido per tutto il programma. Intero 8,00€; ridotto soci Filmstudio 90, soci Arci, over 65, under 18 e studenti 6,50€; ridotto soci under 25 3,00€. L’evento è realizzato in occasione del semestre spagnolo di presidenza della Commissione Europea, grazie alla collaborazione tra Filmstudio 90 APS, Fundacion del Garabato, Instituto Cervantes di Milano e Cultural Semester del JRC di Ispra.

La mostra “buñuEL” sarà visitabile da tutti gli spettatori del Cinema Teatro Nuovo dal 22 settembre al 31 ottobre negli orari di apertura della sala. Per maggiori informazioni filmstudio90@filmstudio90.it