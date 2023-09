Al Teatro Nuovo di Varese la première nazionale dello spettacolo “Cassandra”

Giovedì 26 ottobre la prima in Italia del lavoro di Silvia Priori e del Teatro Blu. Uno spettacolo sulla parità di genere attraverso il mito greco, in collaborazione con l’Università degli studi dell’Insubria

Grande appuntamento con il teatro al Teatro Nuovo di Varese: giovedì 26 ottobre (ore 21.00) Silvia Priori e il Teatro Blu metteranno in scena la première nazionale italiana dello spettacolo “Cassandra”.

L’opera, nata da uno studio su Eschilo, Christa Wolf e Wisława Szymborska, è uno spettacolo di teatro danza sulla parità di genere attraverso il mito greco, in collaborazione con l’Università degli studi dell’Insubria di Varese.

La descrizione dell’autrice e regista Silvia Priori:

Uno spettacolo denso, ricco di contenuti attuali, di forte impatto emozionale sull’importanza dell’ascolto, che mostra in maniera chiara e sorprendente la condanna di una donna che vuole parlare con la sua voce. Cassandra è una donna che legge il futuro, vede ciò che inesorabilmente dovrà accadere, avverte il suo popolo, lo consiglia cercando di far avanzare una striscia di luce nell’ oscuro presente ma il suo grido non verrà ascoltato. Sarà derisa, emarginata, tacciata di stregoneria e condannata alla solitudine. Uno spettacolo sull’ascolto, o meglio sul “non” ascolto, sull’incapacità di essere ascoltati.

“E’ da lungo tempo che penso a Cassandra, mangio, bevo dormo con lei, leggo, studio, ricerco e seguo le sue tracce. Omero, Euripide, Eschilo ma soprattutto Christa Wolf e Wisława Szymborska hanno dato forma e vita alla mia CASSANDRA. Un personaggio femminile controverso e così attuale. Lei, una donna, bella, bellissima, magica, dai poteri soprannaturali. Lei, una profetessa di sventure e per questo considerata una strega. CASSANDRA dice ciò che vede e che dovrà accadere, vede la guerra, la distruzione, lo scorrere del sangue, il lamento delle madri e dei padri, lo sbriciolarsi delle mura e il vento che spazza via tutto. Cerca di portare una striscia di futuro nell’ oscuro presente. Cerca e trova possibili soluzioni all’ apparente inesorabilità degli eventi, invita gli uomini alla prudenza.

“fermatevi finché siete ancora in tempo!”

Ma nessuno la ascolterà, nessuno le crederà, nessuno la seguirà!

Una strega! Una figura maledetta che nessuno vuole avvicinare. CASSANDRA, incute paura e per questo è tenuta lontano ed emarginata. È il destino dei saggi, di coloro che sanno vedere lontano ed oltre, di coloro che riescono a decifrare i presagi sapendoli anticipare.

Quanti di noi sono Cassandra?

“Siate prudenti!” Ci grida.

“Guardatevi dall’ alto delle stelle!”

Quando nasce un nuovo spettacolo c’è sempre una strana vibrazione nell’ aria e qualcosa si muove dentro, nelle viscere. Cerco la sua voce, quel grido, quel monito, cerco nei suoi sogni, nel suo sguardo premonitore e vedo un orizzonte fragile che sa di azzurro e nero, che canta e grida…e sento una voce, chiara e forte… “siate prudenti!”

Lo spettacolo sarà preceduto da una breve Lectio magistralis tenuta dai docenti dell’Università degli Studi dell’Insubria di Varese: Paola Biavaschi, Giulio Facchetti, Mario Iodice.

CASSANDRA

con: Silvia Priori

Ancella: Arianna Rolandi

Musiche: Marcello Franzoso – Testi canzoni: Alberto Casanova

Scene: Luigi Bello

Costumi: Maria Barbara De Marco

Light Design: Lorenz Ronchi

Testo e regia: Silvia Priori