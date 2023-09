Al via la festa di Giubiano a Varese: una settimana di eventi

La terza domenica di settembre segna un momento speciale per la parrocchia di “Sant’Ambrogio in Giubiano” a Varese, una tradizione che dura da decenni e che è diventata un pilastro nel calendario della comunità. Questa settimana ricca di eventi, che culmina con la festa di Sant’Ambrogio il 17 settembre, è attesa con entusiasmo da residenti e visitatori, trasformando il tranquillo quartiere di Giubiano in un luogo di festa e celebrazione.

La settimana inizia con le Sante Messe in chiesa il 10 settembre alle ore 8.00 e alle 10.15, un momento di preghiera e riflessione per la comunità. La celebrazione religiosa continua il 12 settembre alle 21.00 con una Santa Messa speciale di affidamento alla Madonna, che è un momento di profonda devozione e spiritualità per i fedeli. Il 13 settembre, in collaborazione con ACLI Giubiano, c’è un Cineforum che presenta il film “SÌ, CHEF! – LA BRIGADE”, una commedia del 2022 diretta da Louis-Julien Petit. Questa serata cinematografica offre un momento di divertimento e intrattenimento per tutta la famiglia.

Il 14 settembre si tiene un torneo di pallavolo a squadre, promuovendo il coinvolgimento e la competizione amichevole tra i residenti. I giovani che hanno partecipato alla Giornata Mondiale della Gioventù condivideranno la loro esperienza a Lisbona durante i Vespri del 15 settembre, che saranno animati da loro stessi. In serata, tutti possono partecipare alla Grande Tombolata Familiare.

Il 16 settembre offre un torneo di Burraco per gli amanti dei giochi di carte e una serata di musica dal vivo con “THE ELITE BAND”.

La settimana culmina nella festa principale di Sant’Ambrogio il 17 settembre con due Sante Messe in chiesa alle ore 8.00 e alle 10.15. Nel pomeriggio, alle ore 15.00, c’è spazio per i più giovani con i “GIOCHI INSIEME”, un’opportunità per bambini, ragazzi e genitori di partecipare a giochi tradizionali e moderni, insieme a una merenda comunitaria. La settimana si conclude il 18 settembre con un’altra Santa Messa in chiesa, una celebrazione speciale per tutti i defunti della Parrocchia.

Oltre agli eventi religiosi e culturali, la Settimana di Sant’Ambrogio offre la possibilità di gustare specialità gastronomiche locali, tra cui le famose polente, presso lo stand gastronomico. La pesca di beneficenza offre ai partecipanti la possibilità di vincere premi mentre contribuiscono a una buona causa, e il mercatino offre un’opportunità per fare shopping e trovare oggetti unici.