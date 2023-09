Al via la Festa patronale di Sant’Agostino in Valle Olona

Al via la Festa Patronale di Sant’Agostino nel rione Valle Olona di Varese. Si parte giovedì 7 settembre, presso l’oratorio di Valle Olona, in via Mori 45 a Varese, dalle ore 19.30 con l’apertura del banco gastronomico e dimostrazione di Baskin con i ragazzi della Cooperativa Il Millepiedi di San Fermo.

Baskin significa Basket Integrato: non è solo uno sport per tutti, ma per tutti insieme, maschi e femmine, disabili e normodotati, ognuno ha un ruolo fondamentale e tutti devono investire le loro risorse per ottenere, insieme, il risultato. Il baskin è uno sport a tutti gli effetti, si vince e si perde e ognuno contribuisce per quel che sa e quel che può. Il Millepiedi di Varese è l’unica squadra della città, la più vicina è quella di Gerenzano, le altre sono tutte in provincia di Milano. Un raro esempio di vera integrazione che merita davvero un’attenzione particolare, di essere conosciuta e diffusa e il tifo di tutta la città. Ogni anno, ormai è una tradizione, durante la festa patronale di Valle Olona, uno spazio è dedicato a questi ragazzi, i loro allenatori e accompagnatori e alla loro testimonianza, una realtà viva sul nostro territorio.

La festa continua venerdì 8 settembre, nella chiesa parrocchiale, in via Aquileia, incontro sulla vocazione condotto da Mons. Peppino Maffi. Sabato 9 settembre, sempre presso l’Oratorio di Valle Olona, il banco gastronomico aperto dalle 19.30, che tra gli altri piatti, propone il fritto misto. Verso le 20.45 la commedia esilarante con Le scene oh-scene!, “I promessi sposi du la Vall”.

Domenica 10 settembre, S. Messa solenne nella chiesa parrocchiale, a seguire aperitivo sotto il campanile. Dalle 15.30 in oratorio, incanto dei canestri, pesca di beneficenza, “giochi di una volta” per i bambini, giro sull pony con “F.M. Horse Dream Farm, mostra fotografica su don Luigi Gabbani, il banco gastronomico aperto propone fra l’altro la polentata con cinghiale o con zola e per finire lo spettacolo di fuoco con i “Fuochisti matti”

Lunedì 11 settembre, alle 20.45 S. Messa a suffragio dei defunti dell’anno.