Alessio Noe conquista il torneo di Risiko! di Casciago

Si è concluso il primo torneo di Risiko! organizzato a Casciago. La competizione disputata domenica 3 settembre a Villa Valerio si è chiusa con una sfida agguerrita tra i “professionisti” del gioco provenienti dai Risiko Club di Gerenzano e di Milano. Ad aggiudicarsi la vittoria alla fine è stato Alessio Noe, di Gerenzano.

Il secondo classificato è stato Claudio di Fonzo; terza posizione per Fulvio Boy, presidente del Risiko Club di Milano; quarto Marco Ricci, quinto Mattia Leone (17 anni, è il più giovane a raggiungere la finale) e sesto Piotti Vincenzo.

Alla manifestazione hanno partecipato giocatori di tutte le età: dagli 11 ai 76 anni. Una soddisfazione per Giacomo Baroni, assessore a Giovani e Sport di Casciago e organizzatore del torneo. «Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata. Punteremo – afferma Baroni – a fare un altra edizione questo inverno, che possa essere da slancio per creare un Risiko Club di Casciago/Varese o per realizzare una sala ludica che possa riunire diverse tipologie di giocatori. Se qualcuno fosse interessato può contattarmi alla mail giacomo.baroni@comune.casciago.va.it».

Il torneo di Risiko! di Casciago è stato realizzato grazie alla collaborazione col Risiko Club di Gerenzano e di Milano. L’evento è stato sponsorizzato dal Crazy Bricks and Games, che ha fornito i premi per i finalisti. Il ristoro è stato a cura dei cuochi del team Altrimenti ci Rubbiamo.