Alla biblioteca di Cadegliano Viconago un laboratorio di bella scrittura per i bimbi delle elementari

Finiti i tempi di inchiostro e pennino, cominciano quelli di tablet e pc: in mezzo ci sono sempre le manine dei bimbi che sempre più spesso vengono perà impiegate per scorrere testi, ingrandire immagini, “flaggare“ ecc. E la grafia? A scuola si fa di tutto per arrivare al risultato di una bella grafia, ma se ‘è chi ritiene di poter fare di più, c’è anche chi aiuta a raggiungere questo obiettivo.

Di recente infatti la biblioteca di Cadegliano Viconago ha approvato un corso di bella grafia per i bambini delle scuole elementari.

«La Commissione Cultura del Comune di Cadegliano Viconago in stretta collaborazione

con l’attuale Amministrazione, guidata da Sindaco Alberto Almieri, e in carica da due anni,

si è riunita lunedì 18 settembre per ricapitolare quanto fatto fin ad ora al fine di arricchire la vita

culturale del piccolo comune, con un’offerta varia ed articolata, e per progettare nuove sfide.

La Commissione è apparsa del tutto determinata ed agguerrita per rilanciare il programma per

questo terzo anno di attività, cominciando dal proseguimento dei corsi di inglese per

bambini e adulti condotti dalla docente Cinzia Magri», spiega la Presidente della

Commissione Cultura Aleksandra Damnjanovic.

«È stato approvato il progetto del laboratorio di bella scrittura per i bambini delle scuole elementari, per un totale di 20 incontri, con la docente Susanna Primavera. Per entrambi le iscrizioni sono già in corso e sono innumerevoli a riprova del successo dello scorso anno. Poi, si proseguirà con i laboratori creativi in collaborazione con l’associazione Banca del Tempo di Luino (il prossimo sarà dedicato all’autunno e ai suoi colori, destinato ai bambini della scuola elementare). Continueranno i laboratori per i bambini con la volontaria Senta Gippini, incentrati questa volta sulla creazione degli oggetti presenti nelle fiabe che saranno lette prima di ogni laboratorio. Il Club dei Lettori Accaniti, si riunirà ancora ogni giovedì sera, con lo scopo di promuovere la lettura anche attraverso i nuovi libri che saranno acquistati tramite il ‘bonus libri’ arrivato grazie alla partecipazione della Biblioteca Virgilio al Bando della Regione

Lombardia.

In tutto questo fervore di attività prosegue anche l’inventario di tutti i volumi

(iniziato ad aprile) e la loro catalogazione. E’ un lavoro certosino, che non è stato fatto da 20

anni a questa parte, e che faciliterà ai volontari il lavoro di prestito e riconsegna. Inoltre, ci

aspettano La Notte del Racconto del 18 novembre e la Giornata Mondiale contro la

Violenza sulle Donne del 25 novembre che anche quest’anno saranno organizzate in

collaborazione con il Teatro Blu e con un’impronta molto particolare. Sarà una figura maschile

a dare voce alle donne, un atto inedito ma necessario in un mondo in cui sono decisamente gli

uomini a dover prendere coscienza sul male che ancora oggi colpisce la donna!

Cadegliano si farà paladino di questa particolare missione.

Il mese di dicembre, come da consuetudine, sarà dedicato ai laboratori creativi legati allevfestività natalizie. Non mancherà l’abituale Spettacolo di Natale a cura del Teatro Blu

destinato ai più piccoli. Per quanto riguarda la terza età, la biblioteca comunale

lancerà un’iniziativa interessante che coinvolgerà tutte le frazioni del Comune.