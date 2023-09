Alla Fondazione Molina di Varese musica, aperitivi e majorette per celebrare la Giornata dell’Alzheimer

Giovedì 21 settembre si celebrerà la Giornata Mondiale dell’Alzheimer, istituita nel 1994 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall’Alzheimer’s Disease International (Adi). Nelle giornate del 20 e 21 settembre la Fondazione Molina di viale Borri a Varese organizza dei momenti particolari dedicati agli Ospiti del Centro Diurno Integrato e ai residenti del Nucleo Alzheimer.

In particolare, nella giornata di giovedì 21 settembre sarà prevista una messa celebrata presso il Nucleo Alzheimer per tutti gli ospiti e familiari. A seguire, un momento conviviale con un aperitivo per tutti i parenti presenti. Il pomeriggio, invece, sarà allietato da marce, coreografie e ritmo musicale del gruppo “Majorette Twirling” di Buguggiate.

Per l’occasione saranno presenti: il Sindaco del Comune di Varese Davide Galimberti, l’Assessore ai Servizi Sociali Roberto Molinari e il Consigliere delegato per la Sanità Guido Bonoldi.