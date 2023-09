Alla Lagozza di Arcisate una festa solidale per Medici con l’Africa Cuamm Varese

Sabato 23 settembre al parco Lagozza Sabato 23 settembre il gruppo Medici con l’Africa Cuamm Varese organizza una festa a sostegno dei progetti dell’associazione in Africa con musica, cibo e animazione per bambini

Sabato 23 settembre presso l’area feste del Parco Lagozza di Arcisate il gruppo di appoggio, Medici con l’Africa Cuamm Varese odv organizza una festa a sostegno dei progetti dell’associazione in Africa

Un momento di festa con cibo, musica e momenti per bambini che sarà un’opportunità di incontro con chi desidera approfondire la conoscenza dell’associazione. La festa sarà anche l’occasione per contribuire ad una raccolta fondi per sostenere uno specifico progetto, ovvero l’ampliamento e la ristrutturazione del reparto di Medicina dell’ospedale di Yrol in Sud Sudan, lo stesso ospedale dove l’anno scorso Medici con l’Africa Cuamm ha finanziato la riqualificazione del reparto maternità, grazie ai fondi raccolti con il sostegno di molti.

La festa, organizzata in collaborazione con la Pro loco e gli Alpini di Arcisate, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, prevede anche, a partire dalle 10 e fino alle 17, un mercatino dell’usato, sempre al parco Lagozza.

Qui la locandina del mercatino con i contatti per partecipare come espositori.

Medici con l’Africa Cuamm, con sede a Padova, è la prima ong in campo sanitario riconosciuta in Italia e la più grande organizzazione italiana per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane, attraverso lo sviluppo e la realizzazione di progetti a lungo termine, con una particolare attenzione per il diritto alla salute attraverso eventi formativi e divulgativi che raggiungono ogni fascia di età e ogni persona.

Oggi Medici con l’Africa Cuamm è presente in otto paesi africani: Angola, Etiopia, Mozambico, Repubblica Centrafricana, Sierra Leone, Sud Sudan, Tanzania e Uganda e supporta 21 ospedali, 95 distretti, 883 strutture sanitarie, 4 scuole per infermieri e 1 università.

In Italia Cuamm conta su una rete di 5.246 volontari e sostenitori che animano 39 gruppi di appoggio, in 15 regioni diverse: di questi gruppi otto sono in Lombardia con oltre 3.000 volontari attivi sul territorio. Tra questi il gruppo di Varese, nato nel 2001 per volontà del dottor Giorgio Gadiva, chirurgo dell’ospedale di Angera che dopo aver conosciuto Medici con l’Africa, ha dedicato molti anni della sua professione all’Africa.

Qui la locandina con tutto il programma dell’evento.

Alle 19,30 ci sarà un momento di presentazione del gruppo, del progetto Yrol e di alcune testimonianze di volontari e professionisti di rientro in Italia dopo un’esperienza in Africa.