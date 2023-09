Alla scoperta del mostro di Frankenstein a Varese con la rassegna #Inbiblioteca

Torna a Varese #InBiblioteca: dal 20 settembre al 1 dicembre, la Biblioteca Civica di Varese mette infatti calendario incontri, performance, corsi di scrittura creativa, laboratori e giochi per celebrare il romanzo Frankenstein.

Dal 20 settembre tornano gli eventi della rassegna dedicata al libro e alla lettura, con l’intento di far convergere in città una pluralità di proposte ed esperienze a partire da uno dei grandi classici della narrativa. Un appuntamento ormai collaudato, che per il quinto anno porta negli spazi della Biblioteca Civica una serie di eventi che spaziano da laboratori, corsi di scrittura, giochi di ruolo, letture, spettacoli, performance acrobatiche, e molto altro. E, oltre alle sale della biblioteca, porterà gli spettatori in incursioni nel parco dei Giardini Estensi.

L’edizione autunnale avrà dunque come filo conduttore l’opera di Mary Shelley, Frankenstein, che sarà fonte di ispirazione per le diverse realtà e associazioni che hanno aderito all’iniziativa: «Non abbiamo ancora finito di fare i conti con i nostri mostri – spiega l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia – Anzi, con il nostro mostro preferito, quello partorito dalla penna di Mary Shelley e creato, nella finzione letteraria, dal dottor Victor Frankenstein. Tra settembre e novembre riprenderanno gli incontri promossi dalla Biblioteca civica nell’ambito del progetto #INbiblioteca. Siamo sicuri che anche in questa ulteriore tappa, le cittadine e i cittadini di ogni età, che già numerosi hanno preso parte agli incontri svoltisi in primavera, torneranno volentieri a confrontarsi con un classico della letteratura universale: ritrovandolo tra le pagine dei fumetti, provando a scovarlo tra le piante e gli alberi dei Giardini Estensi, osservandone le acrobazie e i capitomboli, giocando con lui, fissandolo in nuovi racconti, cercando di ricavare dalla sua storia spunti e riflessioni per ripensare il nostro rapporto con la Natura e con l’ambiente».

GLI APPUNTAMENTI DELLA RASSEGNA

Il primo appuntamento della serie è un workshop di scrittura creativa dal titolo “Scrivere il mostro”, a cura dell’associazione CoVo. Il corso è suddiviso in quattro serate, in programma alle 18 i giorni 20 e 27 settembre, il 4 e 11 ottobre, con il 13 ottobre l’evento conclusivo del corso, che prevederà la lettura dei contributi accompagnata da musica dl vivo. «Una vera e propria novità di quest’anno, a cura della associazione giovanile Covo, che appena lanciato ha già 25 iscritti – Ha sottolineato Elena Emilitri, responsabile del progetto #InBiblioteca – Evidentemente è una proposta che piace, e anche a tutte le età. C’è una voglia di esprimersi che non immaginavamo, anche perchè questa forma di scrittura tira fuori il mostro che andiamo dentro, cercandolo nel nostro immaginario. La casa della lettura si rivela cosi anche la casa della scrittura».

Il programma però prevede molti altri eventi: il 24 settembre alle 11, 17 e 19 spazio alla Creatura di Mary, uno spettacolo itinerante di Spazio Kabum con letture, musiche e performance acrobatiche. Il 7 ottobre e l’1 dicembre alle 21 ci sarà Punto Omega, delitto tra le pagine: un evento di Karakorum Teatro con una caccia all’assassino la cui soluzione si nasconde tra le pagine del libro. Il 15 ottobre alle 17 ci sarà invece una degustazione di birra artigianale, con connessioni tematiche al film Frankenstein JR. Ospiti i birrai di Wyatt Brewing (QUI un link per saperne di più)

IL LIBRETTO DEL PROGRAMMA #INBIBLIOTECA

Si prosegue il 20 ottobre alle 20.30 con Mettiamoci in gioco: Prism, un gioco di ruolo proposto da ComicArte Varese.

Il 21 ottobre alle 18 ci sarà L’incredibile storia di Mary Shelley, un incontro per celebrare la vita e il pensiero della scrittrice attraverso il linguaggio del fumetto. L’incontro è a cura di ComicArte. Il 27 ottobre, 3 e 17 novembre ci saranno infine delle conferenze tematiche, per una riflessione più ampia sul rapporto uomo-natura.

L’assessore Enzo Laforgia ed Elena Emilitri, responsabile del progetto#Inbiblioteca

Tutti i dettagli degli eventi in programma sono sul sito web della Biblioteca Civica: bibliotecavarese.it. L’ingresso agli eventi, dove non espressamente indicato, è libero e gratuito, ma è sempre consigliata la prenotazione.

I partner dell’edizione 2023 di #InBiblioteca sono Kabum, Filmstudio90, Karakorum teatro, ComicArte, COVO, Mondovisione, Legambiente, E-Ludo lab, Tango Social club, Teatro del sole e la biblioteca Leggermente del rione di Sant’Ambrogio.

Per informazioni: 0332/255273 – biblioteca@comune.varese.it.