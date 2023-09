Alla Stralegnanese il ricordo di Luca Re Sartù di Marnate corre su 140 gambe

Hanno corso per ricordare Luca Re Sartù, il giovane di Marnate morto in seguito ad un’infezione contratta mentre era alla Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona e che ha lasciato sgomenti tutti coloro che lo conoscevano e non solo.

Alla Stralegnanese by night di ieri sera, venerdì, c’era un nutrito gruppo formato da una settantina di persone con la stessa maglietta blu e la scritta Ciao Luca per ricordarlo. Tra loro c’erano amici di una vita, compagni di cammino in oratorio, famigliari coi genitori in testa, ragazzi che avevano condiviso con lui quella straordinaria esperienza di fede in terra portoghese.

Alla fine si sono fatti una foto tutti insieme davanti al castello di Legnano con lo sguardo rivolto verso l’obiettivo, il sorriso sul volto e il pensiero all’amico che non c’è più e che aveva espresso il desiderio di partecipare. La corsa legnanese di ieri sera, che ha coinvolto 1500 runner, è stato anche questo.