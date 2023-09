All’Earth Festival di Luino un incontro sul monitoraggio civico dei cambiamenti climatici

A promuoverlo il Tavolo di Lavoro per il Clima di Luino. All’incontro interverrà anche Anna Berti Suman, ricercatrice di monitoraggio ambientale civico presso la Commissione Europea – Centro Comune di Ricerca, Ispra, Italia, del progetto di ricerca Sensing for Justice

In occasione dell’Earth Festival di Luino, previsto dal 12 al 15 ottobre, il Tavolo di Lavoro per il Clima di Luino promuove un incontro focalizzato sull’importante progetto avviato sul tema del “Monitoraggio Civico dei Cambiamenti Climatici.”

L’evento, in programma sabato 14 ottobre, ospiterà l’intervento del presidente e del vicepresidente del Tavolo, rispettivamente Alessandro Perego e Ilaria Notari, e della dottoressa Anna Berti Suman, ricercatrice di monitoraggio ambientale civico presso la Commissione Europea – Centro Comune di Ricerca, Ispra, Italia, nota per il progetto “Sensing for Justice”.

Ad aprire la mattinata, che prenderà il via alle 10:00, sarà la dottoressa Suman che, in modo interattivo, racconterà della sua esperienza di ricerca sul campo, come quella vissuta a Fukushima, Giappone, sull’omonimo disastro nucleare. Attualmente ricercatrice presso il Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea (CCR), Ispra, in Italia, Suman sta sviluppando il progetto ‘Sensing for Justice’ sul potenziale del monitoraggio ambientale civico come fonte di prova nel contenzioso ambientale, finanziato dalla Marie Curie Individual Fellowship e dal CNR Olandese.

Al suo intervento, seguiranno quelli di Perego e Notari che, nel dettaglio, illustreranno il “Monitoraggio civico dei cambiamenti climatici”: progetto che presto prenderà il via all’interno di alcune scuole del territorio.

In ultimo, verrà offerta l’opportunità ai presenti di esprimere la propria creatività e partecipare attivamente alla “causa ambientale”: saranno forniti 4-5 cartelloni bianchi e pennarelli neri e colorati per permettere ai partecipanti di disegnare e condividere un’esperienza che hanno avuto, o immaginano di poter avere, come sentinelle civiche. L’incontro si concluderà con una discussione aperta e la condivisione delle esperienze dei partecipanti. Sarà un’occasione per condividere idee, ispirarsi a vicenda e rafforzare l’impegno verso un futuro più sostenibile per il nostro pianeta.