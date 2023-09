Julio Velasco smentisce: “Nessun contatto per la nazionale”

«Questa mattina mi sono trovato su tutti i giornali e su tutti i siti internet, leggendomi come nuovo allenatore della nazionale italiana femminile. Peccato che nessuno mi abbia mai contattato, nemmeno telefonicamente, per propormi questo incarico».

Julio Velasco smentisce – almeno per ora – l’ipotesi che lo vorrebbe allenatore delle azzurre.

Una ipotesi circolata nelle ultime ore, rilanciata da diversi media, anzi data per sicura, persino con una serie di valutazioni sulle scelte (come il ritorno di Paola Egonu) che verrebbero prese con il ritorno di Velasco (foto Fipav/Pinelli), al posto di Davide Mazzanti messo sulla graticola per gli ultimi risultati della compagine azzurra.

Comunque: fin qui la smentita è chiara e per certi versi quasi irritata dal clamore.

«Questa situazione – dice Velasco parlando delle indiscrezioni – mi mette in difficoltà anche nel lavoro che sto svolgendo attualmente e mette in difficoltà anche la società UYBA Volley Busto Arsizio che sta programmando con serietà il suo percorso sportivo».