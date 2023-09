All’Italian Bike Festival di Misano Adriatico i 2500 chilometri di percorsi ciclabili di Varese

Dopo il grande interesse suscitato al debutto lo scorso anno, il progetto #varesedoyoubike è protagonista anche dell’edizione 2023 dell’IBF di Misano Adriatico, l’Italian Bike Festival che è iniziativa leader in Europa per il mercato della bicicletta e della mobilità dolce. Da oggi (venerdì 15 settembre, ndr) e fino a domenica 17 settembre, l’iniziativa promossa da Camera di Commercio per valorizzare il nostro territorio sul versante del cicloturismo è presente con uno stand a un appuntamento che vede riunito tutto il mondo della bicicletta, dal settore produttivo a quello della promozione turistica.

«Per il nostro territorio – spiega il presidente di Camera di Commercio, Mauro Vitiello – questa partecipazione segna un ulteriore passaggio di rilievo in un ambito turistico che tutte le analisi indicano in forte crescita e dove Varese, con il suo ambiente ideale ma anche la sua tradizione e soprattutto l’infrastrutturazione che stiamo mettendo in atto grazie alla sinergia con enti locali e operatori privati, può e deve giocare un ruolo importante».

Basti pensare che, secondo le stime dell’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio ISNART, nel nostro paese il cicloturismo nel 2022 ha generato 33 milioni di presenze, pari al 4,3% di quelle totali registrate in Italia, per un impatto economico diretto di 4,1 miliardi di euro. «In questo contesto, grazie anche al progetto #varesedoyoubike – riprende Vitiello –, stiamo compiendo passi in avanti significativi: penso agli itinerari mappati da guide cicloturistiche che sono state formate nel nostro progetto e ora sono pienamente operative. Tutti i segnali ci dicono che, grazie alle loro competenze ma anche alla crescita del mercato che si sta evidenziando, sono sempre di più al lavoro nel proporre percorsi che sono stati progettati e predisposti per essere godibili da tutti, in base ai diversi livelli di difficoltà: quelli per le famiglie, altri per gli appassionati di cicloturismo a 360° e altri ancora per chi cerca l’adrenalina agonistica».

Così, tra le tante proposte all’Italian Bike Festival – oltre al materiale illustrativo, con riferimento anche alla Gran Fondo Tre Valli Varesine in programma nel fine settimana del 30 settembre e 1° ottobre -, particolare attenzione è riservata al portale www.varesedoyoubike.it, un autentico scrigno in cui trovare, innanzitutto, i 45 itinerari che costituiscono l’ossatura del sistema mappati e disponibili per essere scaricati sulla piattaforma Komoot. Un sito che è la vera porta di ingresso ai 2.500 chilometri da assaporare pedalando lungo la variegata e appassionante morfologia varesina con un motore di ricerca che, subito in homepage, mette l’utente in grado di trovare le opportunità a lui più congeniali. Entrando nei dettagli, questo motore di ricerca si suddivide in quattro campi – ambiente, categoria, difficoltà e tempo – e in tre ulteriori filtri che comprendono distanza, dislivello e bicicletta consigliata. Il viaggio può iniziare subito a prendere forma: nel primo campo si può scegliere tra pianura, collina, montagna, fiume, lago, parco naturale e area UNESCO; nel secondo tra family, cicloturista e sportivo; nel terzo una difficoltà che va da bassa a alta e, nel quarto, una durata complessiva del tour. Insomma, c’è tutto ciò che serve per immergersi in un contesto, come quello varesino, che pare fatto su misura per coloro che amano la bicicletta e la utilizzano per trascorrere momenti piacevoli circondati dalle bellezze della nostra terra dei laghi.