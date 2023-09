All’ufficio elettorale di Busto i moduli per firmare le proposte di legge di iniziativa popolare

Presso l’ufficio elettorale di Busto Arsizio sono depositati i moduli relativi alla raccolta di firme per le seguenti proposte di Legge di iniziativa popolare:

Proposta di Legge di iniziativa popolare:”La partecipazione al Lavoro – per una governance d’impresa partecipata dai lavoratori”.

Proponente: CISL DEI LAGHI termine sottoscrizione: 31 ottobre 2023.

Proposta di Legge di iniziativa popolare:”Un cuore che batte”.

Proponente: ORA ET LABORA IN DIFESA DELLA VITA termine sottoscrizione: 7 novembre 2023.

Proposta di Legge di iniziativa popolare: “Disposizioni in materia di salario minimo”.

Proponente: UNIONE POPOLARE termine sottoscrizione: 9 NOVEMBRE 2023.

Proposte di Legge di iniziativa popolare:

n. 1: “Disposizioni in per la protezione del suolo”

n. 2: “Riforma del Titolo V in materia di energia”;

n. 3: “Contrasto della povertà e riforma prestazioni sociali”;

n. 4: “Compensazione secca, diretta e universale tra crediti commerciali con la P.A. e debiti con il fisco”;

n. 5: “Decriminalizzazione della prostituzione e riconoscimento del lavoro sessuale”;

n. 6: “Misure per la salute riproduttiva”;

Proponente: PARTITO RADICALE termine sottoscrizione: 15 GENNAIO 2024.

I cittadini che volessero firmare le diverse proposte possono presentarsi all’ingresso dei Servizi Demografici, via Fratelli d’Italia n. 12, da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30, senza appuntamento, comunicando all’operatore di doversi recare all’Ufficio Elettorale per la sottoscrizione.