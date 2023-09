Amalia Ercoli Finzi inaugurerà l’Università della terza età Somma Lombardo

Si è svolta nel Castello Visconti di San Vito la presentazione dell’anno accademico 2023/24 dell’Università Città di Somma Lombardo per Adulti e terza età, alla presenza delle autorità civili e religiose: don Franco Gallivanone, Vicario Episcopale di Varese, don Basilio Mascetti, prevosto della Comunità Pastorale di Somma Lombardo e l’assessore alla cultura, Donata Valenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale. Tutti hanno sottolineato l’importanza della proposta offerta dall’Ateneo, sia dal punto di vista culturale che sociale. Il padrone di casa, Gaetano Galeone, presidente della Fondazione Castello Visconti di San Vito, ha avuto parole di stima per il Presidente dell’Università, Mario Boschetti.

Erano anche presenti la vicepreside del Liceo viale dei tigli di Gallarate, con il quale è stata siglata una convenzione per la redazione del giornalino dell’Università da parte dei ragazzi. Quella del giornalino è una delle tante novità dell’anno, che si aggiunge alle altre forme di comunicazione attraverso i social, e la cui gestione è affidata ai ragazzi dell’Istituto Gadda Rosselli di Gallarate.

Accanto a queste importanti collaborazioni, si colloca l’intesa con l’istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Somma Lombardo, che quest’anno si pone l’obiettivo di realizzare un corso di canto corale di assoluta innovazione: non sarà un coro di belle statuine, ma un’attività divertente e coinvolgente che coniuga sapientemente la musica con il movimento. Era presente in rappresentanza dell’Istituto sommese la vicepreside, Jenni Gomiero.

Non è mancato il saluto del Rettore Magnifico, Carlo Massironi, impossibilitato a presenziare

E’ stata poi data la parola a Riccardo Proverbio, esperto in educazione per gli adulti, che ha svolto un’ interessantissima relazione sul ruolo delle Università per adulti e anziani e in particolare dell’ateneo sommese.

E’ stato quindi sinteticamente presentato il programma annuale, comprensivo di conferenze, corsi tematici e iniziative di aggregazione-

Le prossime proposte sono la Cena di fine estate, seguita da un piccolo concerto lirico, presso la Fondazione Bellini il 23 settembre e la Festa dei nonni del 30 settembre. Sarà una festa molto particolare: una giornata dedicata ai bambini, ai nonni e agli amici a 4 zampe con una sfilata dei cani e la successiva premiazione da parte dei bambini. Non verrà scelto l’esemplare con il pedigree più prestigioso, ma quello più simpatico, più vivace…

Il pubblico, che ha letteralmente affollato la sala d’Aragona, ha mostrato di gradire l’organizzazione di questa giornata, che ha rappresentato per i nuovi iscritti una sorta di “primo giorno di scuola” e per i nuovi un primo approccio alla realtà dell’Università.

Tutti si sono dati appuntamento al 4 ottobre per l’inaugurazione dell’anno accademico, ancora in Castello, con la partecipazione di un’ ospite d’eccezione: la professoressa Amalia Ercoli Finzi, prima donna a laurearsi circa 60 anni fa in ingegneria spaziale e collaboratrice dei più importanti viaggi interstellari.