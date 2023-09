Amicizia, desiderio e libertà: gli ingredienti per un nuovo anno

Per i ragazzi e le ragazze del Liceo Sacro Cuore di Gallarate l’inizio dell’anno è stato entusiasmante, vissuto tutti insieme con una gita all’eremo di Santa Caterina del Sasso e alle isole Borromeo. In questi luoghi, immersi nelle meraviglie del Lago Maggiore, ragazzi e docenti si sono nuovamente incontrati dopo i mesi estivi.

Durante la giornata la coordinatrice didattica ha salutato gli studenti con queste parole: “Gli occhi sono la migliore arma che abbiamo per guardare la realtà. Guardare la realtà e interpretarla non è facile, ma per questo siamo insieme, docenti e alunni, tutti. Questo ci permette di conoscere ogni cosa, a partire da quello che ci circonda. Conoscere implica una fatica, la fatica dettata dal cambiamento dovuto al contraccolpo che si sperimenta ogni volta che incontriamo qualcosa di nuovo. Pensate a quando studiate: ognuno di voi prova fatica perché, nell’atto dello studio, gli è chiesto di accogliere le novità che il libro o gli appunti in quel momento stanno portando alla vostra attenzione. Ma la fatica diventa più lieve se si è insieme. Per questo siate amici! L’amicizia è fondamentale nel cammino di ognuno”.

“Gli occhi sono anche lo strumento attraverso il quale ci si lascia interrogare dalla realtà, – ha proseguito la coordinatrice didattica – da quello che accade, dai fenomeni fisici, dalle parole. Attraverso gli occhi si comunica con gli altri, si manifestano sentimenti, interessi, passioni, giudizi. Gli occhi ci permettono di compiere la prima mossa verso la conoscenza vera delle cose. Ma questa conoscenza può nascere solo da un vostro desiderio. Voi cosa cercate? Cosa volete con tutti voi stessi? È una volta che si è incontrato e conosciuto qualcosa, tocca poi ad ognuno di voi mantenere vivo il desiderio di verità, bellezza e giustizia per conoscere sempre più quello che si incontra.”

Al termine della giornata, durante la messa di inizio anno all’eremo di Santa Caterina del Sasso, il professore Arosio don Simone ha ripreso le parole della coordinatrice sfidando la libertà di ciascuno e concludendo con un invito: “Fidatevi, venite e vedete! Seguite!”.