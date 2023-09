Amusing Park, il centro musicale Ronzoni regala un giorno di festa a tutta Gorla

Parecchio tempo fa erano soltanto “i ragazzi della banda”, che allietavano momenti ufficiali e celebrazioni in paese. «Sono bravi davvero» commentavano i cittadini gorlesi, ma poi i riflettori si spegnevano e occorreva attendere l’evento successivo per applaudirli.

Galleria fotografica Amusing Park, grande festa per la banda di Gorla 4 di 17

Anno dopo anno, concerto dopo concerto, il Centro musicale Cittadino Carlo Ronzoni ha acquistato un ruolo di primo piano nell’associazionismo gorlese, diventando un motore aggregativo capace di donare tanto alla propria comunità.

Fra i doni più apprezzati, la manifestazione Amusing Park, che domenica 17 settembre è tornata ad animare il paese.

In un parco Durini vestito a festa per l’occasione, i musicisti hanno organizzato una giornata ricca di momenti speciali da apprezzare e gustare.

In primo piano, certamente, la musica, capace di allietare il numeroso pubblico presente, che ha apprezzato le appassionanti esibizioni del gruppo.

Ma non solo, perché c’era la possibilità di provare a suonare tanti strumenti musicali, una libertà che ha fatto divertire i bambini e magari anche regalato qualche adulto la facoltà di realizzare un vecchio sogno. Con il sorriso sulle labbra, i ragazzi del Centro Musicale Ronzoni hanno svelato trucchi e spiegato il modo corretto di cimentarsi nel suono.

Non avrebbe potuto esserci biglietto da visita migliore per i loro corsi in partenza in questo autunno: uno degli scopi di Amusing Park era proprio quello di raccontare di una passione per la musica e incoraggiare le iscrizioni.

Oltre alle note, la manifestazione ha suggellato l’amicizia fra il corpo musicale cittadino e le altre realtà associative e commerciali, coinvolte nella riuscita della festa.

«È stata una giornata intensa che si è rivelata un successo – raccontano dal direttivo – a partire dalle collaborazioni con le associazioni presenti. Grazie agli amici di SpazioZero Gruppo Giovani, che si sono occupati della cucina, mostrando una grande competenza nella riuscita di eventi del genere. Bravi, giovani e dinamici. Grazie anche a Zio Lanzi e Ser Dany Caffè, al nostro fianco con competenza e professionalità, grazie al Mercatino dei Ragazzi che con il Comitato Genitori hanno colorato il nostro pomeriggio, promuovendo anche il servizio Pedibus. Da mettere in risalto anche il contributo di Pandora, con i momenti di fitness aperti al pubblico, e Anima, a disposizione di tutti per l’intera giornata e poi sul palco insieme a noi. Sono stati molto apprezzati anche Les Chansonnier de Botega e il Mago Geko: un grande lavoro di squadra per il quale ringraziamo tutti» chiosano gli organizzatori.

Tanti momenti, dunque, che hanno regalato una giornata di spensieratezza a Gorla Minore e alla sua comunità. Amusing Park avrà convinto tanti nuovi musicisti in erba a iscriversi ai corsi ed entrare a far parte di questo appassionato gruppo?

Il Centro Musicale Cittadino Carlo Ronzoni se lo augura.