Ancora allerta meteo arancione dalla tarda mattinata di lunedì anche sul Varesotto

Il colpo finale all’estate lo darà una nuova perturbazione in arrivo su tutta la Lombardia (dopo quella che ha causato seri danni nel Saronnese solo qualche giorno fa) che porterà ancora maltempo su diversi quadranti in cui p divisa la regione, perturbazione che ha fatto scattare un nuovo documento di allertamento da parte della Protezione civile regionale che riguarderà anche il Varesotto.

Dunque l’allerta arancione per temporali scatterà a partire dalle 12 di lunedì su Laghi e Prealpi varesine, Lario e Prealpi Occidentali e sulla Valchiavenna. Allerta gialla per vento su diverse altre aree della regione.

SITUAZIONE

Dalla giornata di domani 18/09 correnti umide meridionali a tutte le quote e masse di aria più fresche interesseranno i settori alpini nelle ore pomeridiane, portando un aumento dell’instabilità. A partire da metà mattino previste piogge deboli sui settori più occidentali della Regione ad esclusione di Appennino e bassa pianura, in intensificazione dalle prime ore pomeridiane da deboli a moderate sempre sulle medesime zone e si estenderanno progressivamente anche alla fascia alpina e prealpina orientale.

PIOGGIA

Nelle ore centrali del pomeriggio le precipitazioni saranno moderate diffuse sulla fascia alpina e prealpina fino a forti sulla parte Nord-occidentale, generalmente da deboli a moderate in pianura occidentale e deboli o assenti su Appennino, bassa pianura e pianura orientale. Le precipitazioni insisteranno diffuse nel corso della serata e rimarranno intense sulla parte alpina e prealpina occidentale, con possibile coinvolgimento anche della pianura occidentale, mentre saranno in progressivo indebolimento sulla parte orientale. Le piogge saranno anche a carattere di rovescio e temporale diffuso, con probabilità da bassa a moderata di eventi di forte intensità sui settori occidentali di Regione, in particolare su Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine e Lario e Prealpi Occidentali e possibile anche sulla parte settentrionale del Nodo Idraulico di Milano.

VENTO

Dal primo pomeriggio di domani 18/09 è attesa un’intensificazione della ventilazione dai quadranti meridionali sui settori alpini e sulla bassa pianura occidentale e Appennino, con valori medi areali tra 30 e 40 km/h e raffiche fino a 90 km/h sui rilievi sopra quota 1000 m, in attenuazione in serata. Le piogge proseguiranno nella notte di martedì 19/09, sebbene saranno in graduale indebolimento verso inizio mattino quando andranno incontro ad esaurimento

MILANO

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile di Milano fa sapere che sarà sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

«Si ricorda che, come stabilito dall’ordinanza sindacale vigente fino al 30 settembre, durante le allerte meteo è vietata la frequentazione dei grandi parchi in cui sono ancora in corso le verifiche per la stabilità delle alberature e vige il divieto di stazionamento nei pressi di alberi e piante con segni di danneggiamento. Si suggerisce inoltre di non sostare sotto gli alberi e le impalcature dei cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento», fanno sapere dal Comune.