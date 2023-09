Andrea Pellicini apre a Roma il dibattito parlamentare sul reato di omicidio nautico

«In qualità di relatore del provvedimento, questa mattina in aula alla Camera ho aperto la discussione generale sulla proposta di legge che introduce i reati di omicidio nautico e di lesioni personali nautiche. Mercoledì la Camera potrà approvare in via definitiva la legge, in quanto il Senato aveva licenziato il medesimo testo il 23 febbraio del corrente anno». Lo fa sapere il deputato luinese di Fratelli d’Italia Andrea Pellicini.

«La novella legislativa equipara dal punto di vista sanzionatorio questi reati all’omicidio stradale e alle lesioni personali stradali, con una pena base da due a sette anni di reclusione per l’omicidio nautico, che si alza notevolmente in caso di reato commesso conducendo una unità da diporto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di droghe. Le pene possono arrivare a diciotto anni di reclusione in caso di omicidio nautico plurimo, come fu quello del 19 giugno 2021 sul lago di Garda quando un motoscafo condotto da due tedeschi sotto l’effetto dell’alcool travolse e uccise Greta Nedrotti e Umberto Garzarella, di venticinque e trentasei anni. Questo tragico fatto precedette solo di pochi giorni quello occorso sul lago di Como il 25 giungo 2021, quando un motoscafo potente guidato da una giovane turista belga travolse una barca ferma su cui si trovavano tre ragazzi, uccidendo il ventiduenne Luca Fusi, universitario della Bocconi e strappandolo all’affetto della sua famiglia».

La legge, voluta dal Senatore Balboni di Fratelli d’Italia, ha il principale scopo di fungere da deterrente perché fatti del genere non accadano più. Visto il continuo e positivo sviluppo della nautica e della cantieristica, le istituzioni hanno il dovere di diffondere tra gli appassionati la cultura della navigazione sicura e rispettosa delle regole fondamentali di prudenza.

«Sono cresciuto a Luino sul lago Maggiore e fin da piccolo sono andato in barca a vela. Il mondo delle barche è unico e speciale. Il modo migliore di amarle è però quello di condurle con saggezza nel rispetto del prossimo e dell’ambiente», chiosa l’onorevole Pellicini.