Andrea Pellicini ricorda Napolitano: “Per noi di destra è stato sempre un avversario, ma questo non ci ha impedito di stimarlo”

Anche Andrea Pellicini, deputato luinese di Fratelli d’Italia, ricorda la figura di Giorgio Napolitano, l’ex Presidente della Repubblica scomparso nella serata del 22 settembre.

«Giorgio Napolitano, oltre ad essere stato un assoluto protagonista della politica italiana, è stato un uomo di infinita cultura e raffinata intelligenza – ha commentato il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Pellicini – Da dirigente del partito comunista seppe guardare alle socialdemocrazie europee, scegliendo sempre la via riformista. Seppe anche ammettere il grave errore di aver difeso l’invasione dell’Ungheria del ‘56 da parte dell’Unione Sovietica. Per noi di destra è stato sempre un avversario, ma questo non ci ha impedito di stimarlo».