Andrea Spiriti racconta i Castiglioni e Castiglione Olona, la città ideale

Il fascino intramontabile di Castiglione Olona, arricchito dalla sua storia e dalla sua architettura, trova nuova vita in “Castiglione Olona: la dinastia Castiglioni e la città ideale 1443-1515”, l’ultimo lavoro di Andrea Spiriti. Questo importante evento editoriale sarà presentato al pubblico venerdì 22 settembre alle ore 18:00 presso il Castello di Monteruzzo, situato in Via G. Marconi, 1.

Il libro rappresenta la naturale continuazione di un precedente volume pubblicato nel 2018, che esplorava la Città Ideale di Castiglione Olona al tempo del Cardinale Branda Castiglioni. In questa nuova opera, l’autore ci guida attraverso un viaggio temporale che abbraccia il secondo Quattrocento e il primo Cinquecento, un’epoca in cui i discendenti e pronipoti del Cardinale hanno completato le opere architettoniche e artistiche iniziati da lui.

Andrea Spiriti, professore ordinario di Storia dell’arte moderna all’Università degli Studi dell’Insubria, è un esperto riconosciuto nella storia dell’arte lombarda dei secoli XVI-XVIII, con oltre duecentosettanta pubblicazioni all’attivo. Nel suo nuovo libro, Spiriti offre una ricostruzione storica e artistica approfondita della committenza della famiglia Castiglioni. Dimostra come i discendenti del Cardinale, anch’essi uomini di grande cultura e prestigio, abbiano collaborato per ottenere risultati importanti e duraturi nel tempo, lasciando un’impronta indelebile sulla città e sull’arte della regione.

L’evento di presentazione del libro è patrocinato dal Comune di Castiglione Olona ed è aperto a tutti gli interessati. L’ingresso è libero, offrendo così a chiunque l’opportunità di immergersi in questa affascinante storia di Castiglione Olona e della sua illustre dinastia, che ha contribuito in modo significativo all’evoluzione artistica e culturale della regione. Non perdete l’occasione di scoprire e condividere la storia di questa affascinante città.