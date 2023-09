Anestesisti “in prestito” dall’Asst Ovest Milanese all’ospedale di Saronno

Anestesisti in arrivo per l’ospedale di Saronno. Nell’ottica della collaborazione interaziendale sostenuta e auspicata dall’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, l’Asst Valle Olona ha sottoscritto una convenzione con la Ovest Milanese.

In particolare, l’azienda ospedaliera di Legnano si è detta disponibile a coprire 10 turni/mese di anestesia diurni, dedicati prioritariamente alle attività delle sale operatorie (dal lunedì al venerdì) dalle ore 08.00 alle ore 20.00 e 5 turni/mese diurni, di guardia di anestesia/rianimazione per attività chirurgica urgente o per emergenze mediche e di terapia intensiva nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 20.00.

Per la collaborazione la Valle Olona ha messo a bilancio 88.000 euro fino a fine anno e ulteriori 18.000 fino a fine gennaio 2024, data in cui terminerà la convenzione.

Una boccata d’ossigeno per il presidio di piazza Borella che garantisce l’attività grazie due medici specialisti e alle cooperative che coprono i turni di pronto soccorso. Nel maggio scorso, le dimissioni del primario di rianimazione che aveva vinto un concorso alla Asst Rhodense aveva ulteriormente indebolito il presidio.

A Gallarate, intanto, è stata rinnovata per altri 5 anni la convenzione con l’Università dell’Insubria per coinvolgere gli specializzandi della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore nelle attività di Anestesia e Rianimazione afferente al Dipartimento Emergenza – Urgenza dell’Azienda.