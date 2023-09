Angelo 464 vola in Cattedrale con il progetto “Peso Reale, Peso Frenato”

Nuovo interessante appuntamento con l’arte a La Cattedrale di Somma Lombardo.

Dopo il primo capitolo allo Spazio Hobo di Modena, il progetto “Peso Reale, Peso Frenato” di Angelo 464 si sposta nello spazio creativo di Somma, dove la mostra sarà inaugurata domenica 1° ottobre e sarà visitabile dalle 16 alle 18.

“I dipinti di Angelo sono discreti – si legge nella presentazione del progetto – Si colgono giusto con la coda dell’occhio ma hanno la forza di farti voltare per verificare: ci hai visto giusto, o sei ancora assonnato visto che sono le 7.31? Perché su quella carrozza di un treno merci c’è un pezzo di un treno passeggeri? Quei colori non dovrebbero stare lì. Nemmeno i ferrovieri sanno darsi una risposta. E nonostante gli strumenti siano gli stessi usati dai writer – come pure lo è la matrice illegale dell’atto – a colpo d’occhio quelle finestrelle evocano tutt’altro che fastidio. È una sensazione molto più ambigua, eppure così familiare. Il treno!”.

“Peso Reale, Peso Frenato” di Angelo 464, a cura di Andrea Ceresa, è la terza mostra della programmazione de La Cattedrale, uno spazio recuperato da Paolo Rovelli ed Andrea Ravo Mattoni che si prefigge l’obiettivo di dare voce, e trovare posto, all’arte selvatica, tanto italiana quanto internazionale, nata fuori dalle istituzioni. La speranza è che il territorio coltivi interesse e curiosità nei confronti delle visioni di mondo che artisti e artiste sapranno veicolare.

Sarà disponibile il catalogo dell’esposizione con i testi di Andrea Ceresa e Pietro Rivasi.

Le prossime aperture saranno il 14 ottobre in occasione dell’evento OVVIAMENTE a La Cattedrale, che celebra il secondo anniversario di questo luogo unico con uno spettacolo di moto freestyle e la mototerapia per ragazzi disabili con la crew di Vanni Oddera sul Sempione (che verrà chiuso per l’occasione) e il 22 ottobre in occasione del finissage della mostra che si chiuderà una talk tra Pietro Rivasi e Alessandro Mininno, due riconosciuti esperti di writing in Italia.

Per restare aggiornati potete seguire i social de La Cattedrale, la pagina Facebook o Instagram