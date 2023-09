Angera riparte dal suo “Settembre”, un mese di eventi con lo sguardo rivolto al futuro

Il Comune di Angera ha condiviso oggi gli eventi del Settembre Angerese, un mese di appuntamenti che, come da tradizione, si concentra nel periodo a cavallo tra la bella stagione e le prime settimane d’autunno. È questo anche il primo banco di prova della nuova amministrazione guidata dal sindaco Marcella Androni, che ha raccolto e coordinato nella rassegna eventi già in calendario e alcune interessanti novità. «Le attività culturali nei comuni vengono programmate con largo anticipo – spiega il nuovo assessore alla cultura, Giacomo Baranzini -. E in questa prima fase abbiamo cercato di coordinare ciò a cui si stava lavorando, aggiungendo alcune nostre proposte, in collaborazione con le realtà cittadine come le associazioni sportive e i commercianti. Il nostro sguardo è proiettato verso i prossimi mesi: stiamo già iniziando a progettare gli eventi del 2024 ai quali cercheremo di dare più un’impronta nostra. Il prossimo anno ci saranno una serie di iniziative per celebrare il 70esimo anniversario di Città di Angera e abbiamo molte idee in cantiere».

Da segnalare nel cartellone del Settembre Angerese, il ritorno di “Un lago Di…Vino”, una serie di iniziative dedicate alla tradizione vitivinicola e gastronomica del territorio. “Un lago di… Vino” nasce per ricordare il mese dedicato alla raccolta e alla vendemmia, una tradizione antica, che getta le sue radici nel lontano 1497, quando Ludovico il Moro le concesse il titolo di città e le diede facoltà di tenere due fiere annuali e diritto di mercato. Non ci sarà invece la sfilata dei carri della festa dell’uva, che negli scorsi anni aveva riscosso un ottimo successo di pubblico, ma non è un addio definitivo: «La scelta di non farli – precisa Baranzini – è legata al fatto che i tempi organizzativi e burocratici erano troppo stretti e abbiamo preferito per il momento rimandare questo appuntamento. Ma c’è comunque molto altro nel programma». Il cuore della promozione turistica e dell’offerta legata al tempo libero, resta l’ufficio turistico angerese, coordinato da Rossella Gnocchi, uno dei più attivi dell’intera provincia di Varese.

Il dettaglio degli appuntamenti:

La Festa degli Amici della Bruschera inaugurerà il Settembre Angerese oggi 1 settembre alle ore 18.00, presso il parco della Chiesetta nell’omonimo quartiere, con corsa podistica, musica, danze e stand gastronomico; gli amanti delle attività active & green potranno partecipare alla gara podistica dell’Associazione e alla pedalata in Oasi al calar del sole, offerta dalla città e organizzata in collaborazione con la LibEreria del Romeo – Ispra e The Plus Planet – Firenze per scoprire lo straordinario patrimonio rurale angerese. Iscrizioni a: lalibereria@bottegadelromeo.com

Da sabato 2 settembre e fino a domenica 17 settembre sarà possibile visitare due mostre d’arte alla Soara Fabbrica ex Magnesia, in via Gianna Dal Molin dove, sabato alle 10.30, si svolgerà il vernissage delle opere di Gianfranco Wagner (disegni, ceramiche, terrecotte, bronzi, cementi), che affiancheranno il percorso tattile con sculture in legno d’ulivo realizzate da Cosimo Damiano Latorre. Entrambe le mostre sono a ingresso libero e visitabili tutti i giorni dalle ore 9.30/12.30 – 15.30/20.00.

Oltre a queste esposizioni, si ricorda che, fino a domenica 1ottobre, presso l’Ala Scaligera della Rocca di Angera, è allestita la mostra di arte contemporanea “Oltre il buio” a cura di Alberto Salvadori con opere di artisti selezionati dalla Galleria Franco Noero e un filmato naturalistico di Simon Starling “In Search of the Elusive Okapi” Info: www.isoleborromee.it

Un’ampia scelta di itinerari esperienziali dal 2 al 17 settembre, per i quali segue un calendario a parte, è stata pensata per soddisfare le aspettative di grandi e piccini, con l’intento di promuovere e valorizzare la bellezza del Lago Maggiore, l’Oasi della Bruschera, che dal 2018 è entrata anche a far parte della Riserva Unesco MAB (Man & Biosphere) Ticino Val Grande Verbano, la flora e la fauna acquatiche, le imbarcazioni storiche e naturalmente l’enogastronomia locale.

Tutti gli appuntamenti, su prenotazione, sono riportati sul sito turistico www.angera.it

Alla pedalata AVIS Angera-Taino, aperta a tutti (ritrovo alle ore 9.30 in Piazza Garibaldi di fronte al Palazzo Comunale) e alle traversate a nuoto del Lago Maggiore Arona-Angera-Arona (agonistica) Angera-Arona (tradizionale), a cura della Proloco Arona, programmate per domenica 3 settembre seguirà, domenica 10 settembre, la tradizionale Giornata del Ricordo, che prevede incontro alle ore 11.15 con le Autorità e i rappresentanti delle Associazioni davanti al Santuario Madonna della Riva, a seguire S. Messa e Corteo al Monumento ai Caduti in Piazza della Vittoria.

L’intero week end sarà dedicato alle attività sportive: domenica 10 settembre si svolgerà sui pratoni lungolago la Festa dello Sport Angerese, organizzata in collaborazione con alcune delle Associazioni attive in città; nell’ambito della festa, sabato 9 settembre alle ore 20.30, conferenza su “Sport e Alimentazione” presso la Sala Consiliare.

Per tutto il week end mini crociere in Vela Storica, a cura dell’Associazione Vele d’Epoca Verbano, salperanno dal Porto Asburgico. Info e prenotazioni: info@veledepocaverbano.com Mercoledì 13 settembre, nell’ambito degli eventi dedicati alla concessione del diritto di pesca agli abitanti di Angera-Ranco, si inaugurerà alle 20.30 presso la Sala Consiliare, la splendida mostra fotografica “Ticino Vita Sommersa”, a cura di Mattia Nocciola, allestita in collaborazione con Il Parco del Ticino.

Sempre presso il Palazzo Comunale, sabato 16 settembre alle ore 20.45, è previsto l’incontro “Evoluzione e prospettive della pesca nel Lago Maggiore e dell’uso civico di pesca” con Francesco Cerutti, Sindaco di Ranco e Marco Zacchera, commissario italiano alla pesca per il Lago Maggiore. Gli appassionati di teatro e delle passeggiate animate, oltre agli spettacoli in programma presso la Cascina Roggero di Barzola “Varietà Prestige” il 1° settembre e “Lea un’altra giornata emozionante” il 22 settembre, potranno partecipare alla passeggiata teatralizzata “Reti castagne e…baci romantici. Vi racconto la pesca ad Angera” di sabato 16 settembre alle ore 17.30 con la straordinaria partecipazione de“I Piott” (tradotto dal dialetto “Le Scardole”) pesci di poco pregio, nome scelto dalla storica Compagnia per identificare il vivacissimo gruppo di artisti angeresi da anni cantori della storia e del dialetto locale.

L’inizio del week end dedicato alla manifestazione “Un lago di… Vino” sarà preceduto dalla conferenza sulla figura di Pietro Martire, storico locale, noto con il nome spagnolo di Pedro Mártir de Anglería; l’evento, organizzato durante il semestre spagnolo del JCR di Ispra, si terrà giovedì 21 settembre alle ore 18.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Angera.

Venerdì 22 settembre alle ore 18.00 “Vinum in fabula”, serie di letture di autori latini, selezionati dalla Biblioteca Civica, darà il via all’attesissima manifestazione “Un lago di …vino” nel cortile del Museo Civico; seguirà alle 21.00 “La viticoltura Angerese tra passato, presente e futuro” incontro con degustazione a cura di Cascina Piano e produttori dell’Associazione Vini Varesini. Sabato 23 settembre alle ore 21.00 in Sala Consiliare il gruppo di musica antica “La Rossignol” eseguirà un concerto intitolato “In Vino” con un repertorio di musica rinascimentale in tema. Il gruppo, sin dal 1987, svolge un’intensa attività artistica di musica, danza e teatro con concerti e spettacoli in teatri di prestigio in Italia e all’estero, collaborazioni con il mondo del cinema, la RAI, Mediaset e TSI. Seguirà un assaggio di vini della Cascina Piano.

Domenica 24 settembre alle 18.00, nel cortile del Museo (o in Sala Consiliare in caso di maltempo), la clarinettista e sommelier Anna Sgarbossa, con la collaborazione dell’arpista Ambra Canevari, darà vita ad un’esperienza partecipata con il pubblico, a cui proporrà musiche abbinate a particolari sensazioni date dall’assaggio di alcuni vini. Evento su prenotazione: biblioteca@comune.angera.it / 0331 932006.

Infine, in occasione delle Giornate del Patrimonio, sabato 23 settembre dalle ore 14.30 alle ore 18.30, presso il Civico Museo Archeologico, saranno proposte visite guidate gratuite sulla viticoltura del territorio e domenica 24 settembre alle ore 16.00 il laboratorio per bambini 7-12 anni “La lunga vita…della vite! Incredibile storia di un acino d’uva” con realizzazione di un quadretto quilling (filigrana di carta). Info e prenotazioni: prenotazioniangera@gmail.com.

Da venerdì 24 a domenica 26 settembre, in sintonia con “Un lago di… Vino”, tutti i bar e i ristoratori aderenti alla manifestazione presenteranno degustazioni speciali e piatti a tema, vere delizie per il palato, che sapranno soddisfare i buongustai più esigenti. Completerà l’offerta enogastronomica il mercatino km0, che esporrà eccellenze contadine per l’intera domenica. Invitiamo a prendere visione del flyer riepilogativo, che potrà subire modifiche o integrazioni in funzione del tempo meteorologico o delle esigenze dell’organizzazione e vi aspettiamo numerosi per condividere con entusiasmo uno dei momenti più belli dell’anno.

