Apericinema, ad Azzate una movie night con Valerio Braschi

Un apericinema speciale al Castellani di Azzate, con la presenza di Valerio Braschi, il più giovane vincitore di Masterchef: mercoledì 27 settembre il cinema farà da sfondo agli interventi delle due équipe educative del progetto Smart “Insieme!” e del bando “Estate+” finanziati da Regione Lombardia.

Gli educatori professionali, appartenenti alla Cooperativa Sociale Naturart, in vista della chiusura delle progettazioni, hanno organizzato una serata per creare con la comunità del Distretto di Azzate e dintorni, un momento di scambio ed incontro.

La serata si aprirà alle 19 con un buffet gratuito e aperto a tutti. Sarà un momento informale e conviviale al quale seguirà poi l’intervento di un ospite speciale. Sarà infatti presente il più giovane vincitore di Masterchef, Valerio Braschi, che, con il suo pubblico da 125.9k follower su TikTok e 220k su Instagram, ispirerà la platea del Teatro azzatese attraverso il suo personale racconto. Valerio porterà la testimonianza del suo percorso scolastico, la formazione e le fatiche adolescenziali, raccontando di come, attraverso una passione, ha realizzato il suo sogno facendosi strada nel suo attuale lavoro.

A concludere la serata la proiezione del film “Close”, un film appunto che parla di drammi e fragilità legate all’adolescenza che possono portare spunti e riflessioni ai ragazzi e a chi, assieme a loro, attraversa questo particolare e delicato momento della vita.

La proiezione verrà realizzata in collaborazione con Filmstudio 90.

L’iniziativa è a ingresso libero e gratuito.

Per info: 3929610911 (Massimiliano Potenzoni, pedagogista della Coop. Naturart)

L’iniziativa rientra all’interno di due progetti dedicati ai giovani finanziati da Regione Lombardia: le azioni “Partecipare&Attivare!” e “Connettere” del Progetto Giovani SMART Insieme”, il quale ha il Distretto di Azzate come capofila e la Cooperativa Sociali Naturart, L’Aquilone e Magari Domani in accordo di partenariato; ESTATE+Insieme, che ha come capofila il Comune di Azzate e ha visto coinvolte diverse realtà del territorio.